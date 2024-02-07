كأس أمم افريقيا 2023: نيجيريا تقصي جنوب افريقيا بركلات الترجيح وتتأهل للنهائي

تأهل منتخب نيجيريا لنهائي كأس أمم افريقيا 2023 بانتصاره على جنوب افريقيا بركلات الترجيح، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام في بواكي ضمن الدور نصف النهائي للبطولة المقامة حاليا في ساحل العاج(كوت ديفوار)، في انتظار الفائز في مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية، الأحد الوشيك.

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وحسم منتخب "النسور الخضر" المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في أعقاب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتقد منتخب نيجيريا من ركلة جزاء عبر إيكونج في الدقيقة 66، وتعادل جنوب أفريقيا عبر موكوينا من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 89، ليتجه الفريقان إلى أشواط إضافية دون تسجيل ومنها إلى ركلات الترجيح.