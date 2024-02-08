اثنا عشر اتحادا لدول غرب آسيا لكرة القدم يطالبون "فيفا" بتعليق مشاركة إسرائيل في كافة المسابقات

قدم شقيق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، يطالب فيها بإيقاف المنتخب الإسرائيلي عن كافة المسابقات الدولية. ووقع الرسالة اتحادات اثنتي عشرة دولة، من بينها قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والسلطة الفلسطينية، وجاء في الرسالة "ندعو الفيفا إلى اتخاذ إجراءات ضد الجرائم المرتكبة ضد السكان الفلسطينيين الأبرياء". ومن جانبه طالب الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم "فيفا" بتجاهل الطلب.

Yonatan SIndel/Flash90

وفي السياق قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم نيف غولدستين "أنا على ثقة من أن (الفيفا) لن يدخل السياسة في كرة القدم". وتابع: "نحن ضد إشراك السياسيين في كرة القدم والتورط في الأمور السياسية في الرياضة بشكل عام"، واضاف: ‏"لذا نحن نركز فقط على الأمور المتعلقة بكرة القدم وحلمنا هو التأهل لبطولة أوروبا عام 2024 وأنا أتطلع إلى السلام العالمي".

ومن جهته قال رئيس الاتحاد الإسرائيلي شينو زورتز لقناة سبورت 5 الإسرائيلية: “لم نتفاجأ بالقرار الساخر والمخزي لبعض الاتحادات الداعي إلى إيقاف إسرائيل عن عضوية الفيفا”. وتابع: "العداء والدوافع الحقيقية لهذه الدول"، وتابع"إذا كان "فيفا" قد منع روسيا سابقًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم بعد غزو أوكرانيا، فإن احتمال تعرض إسرائيل لنفس المصير يكاد يكون صفرًا، لأن الفلسطينيين هم المعتدون على عكس روسيا التي غزت أوكرانيا بمفردها. مبادرة"، " بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية