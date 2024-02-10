منتخب قطر يحافظ على لقب كأس آسيا بفوزه على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد

مساء السبت، استمرت نجاحات منتخب قطر في كأس آسيا حيث حافظ على لقبه بعد فوز مثير على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية. سجل اللاعب أكرم عفيف ثلاثة أهداف من ركلات جزاء، ليتوج فريقه باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي.

وفي لقاء حافل بالتوتر والمنافسة، سجل يزن النعيمات هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 68، لكن تألق أكرم عفيف كان العنصر الحاسم الذي قاد قطر للفوز بالبطولة.

تحققت هذه الانتصارات بعد مسيرة مثيرة لقطر في البطولة، حيث استمرت دون هزيمة لمدة 14 مباراة متتالية، مما يعكس قوة الفريق وتفانيه في البطولة.

بالرغم من الهزيمة، قدم منتخب الأردن أداء رائعًا خلال البطولة، حيث واجه الفرق القوية وتمكن من تحقيق نتائج إيجابية، مما ينبئ بمستقبل مشرق للكرة الأردنية.

تعتبر هذه النتائج فرصة لمنتخبات آسيا لتعزيز مكانتها في المنافسات القارية والعالمية، وتؤكد على جاذبية كرة القدم في المنطقة.