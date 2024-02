خطف الأضواء .. غطاس ايراني بعمر الـ100عام في الدوحة

بعد بلوغه من العمر 100 عام، خطف الغطاس الإيراني تاغي أصغري الأضواء، خلال حضوره في قطر على هامش بطولة العالم للألعاب المائية "الدوحة 2024" المقامة حالياً بمشاركة أكثر من 2600 رياضي ورياضية، يمثلون 201 دولة، وتستمر لغاية 18 فبراير/شباط الحالي.

وقام أصغري، بغطسة استعراضية واحتفالية على هامش بطولة العالم للألعاب المائية الجمعة، قبل نهائي منافسات الغطس للسيدات عن ارتفاع 3 أمتار في مركز حمد للرياضات المائية.

وسيُشارك تاغي أصغري، المولود عام 1924، في بطولة الماسترز للألعاب المائية في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تشهد حضور رياضيين مخضرمين.