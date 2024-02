"سوبر بول 2024": اسعار خيالية لتذاكر الحدث الرياضي الأبرز في الولايات المتحدة

تتجه الأنظار في العالم إلى أكبر حدث رياضي في الولايات المتحدة "سوبر بول 2024" ، القمة الرياضية التي تشهد أرباحا مالية ضخمة ومن المتوقع أن تصل فيها أسعار التذاكر الى أرقام خيالية لمشاهدة المنافسة بين بطلي رابطة كرة القدم الأمريكية(AFC) والرابطة الوطنية لكرة القدم (NFC).

