"سوبر بول 2024": اسعار خيالية لتذاكر الحدث الرياضي الأبرز في الولايات المتحدة

تتجه الأنظار في العالم إلى أكبر حدث رياضي في الولايات المتحدة "سوبر بول 2024" ، القمة الرياضية التي تشهد أرباحا مالية ضخمة ومن المتوقع أن تصل فيها أسعار التذاكر الى أرقام خيالية لمشاهدة المنافسة بين بطلي رابطة كرة القدم الأمريكية(AFC) والرابطة الوطنية لكرة القدم (NFC).

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ومن المتوقع أن يتابع المواجهة بين فريقي كانساس سيتي تشيفز وفريق سان فرانسيسكو فورتي نانير فجر اليوم أكثر من 200 مليون أمريكي وفقا لما كشفته "سي بي إس" نيوز نقلا غرف التجارة الأمريكية، ليحطم بذلك الرقم القياسي، في حين سيتفرج على المباراة المقامة في ملعب "أليغاينت ستاديوم" في منطقة "بارادايز" في ولايدة "نيفادا" 65 ألف مشجع.

ووصل سعر التذاكر وفقا لموقع "سي بي سي نيوز" مع اقتراب موعد الحدث وخصوصا التي يعد بيعها عبر المواقع الألكترونية الى أسعار خيالية ، فالتذكرة التي بيعت قبل أشهر بسعر 50 حتى 100 دولار وصلت حاليا الى أسعار تتراوح (8,600 دولار أميركي، 9,300 دولار أميركي وحتى إلى 12 ألف دولار أميركي)، ويشمل الرقم الأعلى بطبيعة الحال مميزات استثنائية مثل المقعد والخدمات المتوفرة خلال الجلوس في المكان المخصص لحامل هذه التذكرة.

واشار الموقع الأمريكي الى أن اغلى تذكرة لحضور الحدث بلغت 45 ألف دولار أميركي، وهو السعر الأعلى في تاريخ مواجهات "السوبر بول" لتذكرة واحدة.

ومن المتوقع أن يدخل هذا الحدث الكبير مدخولا إضافيا لاقتصاد لاس فيغاس يبلغ 500 مليون دولار، حيث سيرتاد المدينة 150 الف زائر من المتوقع أن يقوموا بالإنفاق نحو 215 مليون دولار على الأطعمة والمشروبات وغرف الفنادق وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وبلغت أرباح اللاعبين المشاركين في المواجهة سعرا خياليا ، حيث سيحصل اللاعب في الفريق الفائز على 164 ألف دولار، بينما اللاعب في الفريق الخاسر سيحصل على 89 ألف دولار أميركي.