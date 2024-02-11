للمرة الثالثة بتاريخها:الكوت ديفوار تفوز بكأس أمم أفريقيا بعد تغلبها على نيجيريا بـ 2 - 1

توجّت الكوت ديفوار -ساحل العاج صاحبة الأرض والضيافة، بكأس أمم أفريقيا 2023، اليوم الأحد، بعد تغلبها على نيجيريا في النهائي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب "الحسن واتارا" في العاصمة العاجية أبيدجان، لتحصد اللقب الثالث في تاريخها.

AP Photo/Themba Hadebe

وسجل فرانك كيسيه هدف التعادل لساحل العاج في مرمى نيجيريا في الدقيقة 62 من المباراة.، فيما سجل العاجي سيباستيان هالر هدف التقدم لمنتخب بلاده في مرمى نيجيريا في الدقيقة الـ80 من المباراة.

و سجل وليام إيكونغ هدف التقدم لنيجيريا في مرمى ساحل العاج في الدقيقة الـ38 من زمن المباراة. ليصبح النيجيري رقم 50 الذي يسجل هدفا في نهائي كأس أمم أفريقيا.

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