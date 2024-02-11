للمرة الثالثة بتاريخها:الكوت ديفوار تفوز بكأس أمم أفريقيا بعد تغلبها على نيجيريا بـ 2 - 1

توجّت الكوت ديفوار صاحبة الأرض والضيافة، بكأس أمم أفريقيا 2023، اليوم الأحد، بعد تغلبها على نيجيريا في النهائي

i24NEWS
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كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين ساحل العاج ونيجيريا، على ملعب إيبيمبي الأولمبي في أبيدجان، ساحل العاج، الأحد 11 فبراير 2024.
كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين ساحل العاج ونيجيريا، على ملعب إيبيمبي الأولمبي في أبيدجان، ساحل العاج، الأحد 11 فبراير 2024.(AP Photo/Themba Hadebe)

توجّت الكوت ديفوار -ساحل العاج صاحبة الأرض والضيافة، بكأس أمم أفريقيا 2023، اليوم الأحد، بعد تغلبها على نيجيريا في النهائي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب "الحسن واتارا" في العاصمة العاجية أبيدجان، لتحصد اللقب الثالث في تاريخها.

AP Photo/Themba Hadebe
لاعبو ساحل العاج يحتفلون بعد المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين ساحل العاج ونيجيريا، على ملعب إيبيمبي الأولمبي في أبيدجان، ساحل العاج، الأحد 11 فبراير 2024. فازت ساحل العاج بالمباراة 2-1.AP Photo/Themba Hadebe

وسجل فرانك كيسيه هدف التعادل لساحل العاج في مرمى نيجيريا في الدقيقة 62 من المباراة.، فيما سجل العاجي سيباستيان هالر هدف التقدم لمنتخب بلاده في مرمى نيجيريا في الدقيقة الـ80 من المباراة.

و سجل وليام إيكونغ هدف التقدم لنيجيريا في مرمى ساحل العاج في الدقيقة الـ38 من زمن المباراة. ليصبح النيجيري رقم 50 الذي يسجل هدفا في نهائي كأس أمم أفريقيا.

https://twitter.com/i/web/status/1756802566254457013

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AP Photo/Themba Hadebe
لاعب ساحل العاج سيكو فوفانا يحتفل بعد المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين ساحل العاج ونيجيريا، على ملعب إيبيمبي الأولمبي في أبيدجان، ساحل العاج، الأحد 11 فبراير 2024. فازت ساحل العاج بالمباراة 2-1 .AP Photo/Themba Hadebe
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