"سوبر بول" 2024 .. عائدات قياسية ومراهنات خيالية وفريق "تشيفز" يحصد اللقب

تفوق فريق كانساس سيتي تشيفز، اليوم الإثنين، في بطولة دوري كرة القدم الأميركية، بعد فوزه على فريق سان فرانسيسكو فورتي ناينرز، بنتيجة 25 مقابل 22، ليضيف لقبا ثالثا خلال الخمس سنوات الأخيرة.

رغم البداية السيئة في المباراة تمكن تشيفز من حصد اللقب، وتقدم منافسهم في الشوط الثاني بنتيجة 10 مقابل 3، إلا أن تألق لاعبين مثل باتريك ماهومز وترافيس كيلسي، مكنهم من العودة في اللقاء.

وحصد ماهومز لقب أفضل لاعب في البطولة للمرة الثالثة في مسيرته، وقال عقب المباراة: "فخور برفاقي. هذا إنجاز رائع وأسطوري"، وفقا لرويترز

AP Photo/George Walker IV

وخلال اللقاء، جذبت مغنية البوب الشهيرة تايلور سويفت الأنظار، حيث كانت في المدرجات لتشجيع صديقها كيلسي.

وأقيمت مباراة "سوبر بول" هذا العام في لاس فيغاس، لتكون أول مرة تقام فيها المباراة بولاية نيفادا.

وقبل أشهر تراوح سعر تذكرة الدخول لمتابعة مواجهة "السوبر بول" بين 50 و100 دولار، ولكن سرعان ما ارتفعت أسعار التذاكر وبشكل خاص التي يُعاد بيعها عبر المواقع الإلكترونية حيث بلغ سعرها (8,600 دولار أميركي، 9,300 دولار أميركي وصولاً إلى 12 ألف دولار أميركي).

وأشار الموقع الأميركي إلى أن أغلى سعر تذكرة لحضور مواجهة "السوبر" ناهز الـ 45 ألف دولار أميركي، في سعر يُعتبر الأعلى في تاريخ مواجهات "السوبر بول" لتذكرة واحدة

وكانت الرابطة الأميركية للألعاب، قد أشارت في تقرير الأسبوع الماضي، إلى أنه من المتوقع أن يراهن 67.8 مليون أميركي بالغ بمبلغ 23.1 مليار دولار على نتيجة المباراة النهائية "سوبر بول" بين تشيفز وفورتي ناينرز، وهو رقم قياسي.