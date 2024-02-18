السباحة الإسرائيلية أنستاسيا غوربينكو تسجل إنجازا تاريخيا لإسرائيل ببطولة العالم في قطر

فازت السباحة الإسرائيلية أنستاسيا غوربينكو، اليوم (الأحد)، بالميدالية الفضية في بطولة العالم لسباق 400 متر متنوع فردي والمنعقدة في قطر. هذا وسجلت السباحة البالغة من العمر 20 عامًا إنجازًا قياسيًا للسباحة الإسرائيلية في بطولة العالم للألعاب المائية عندما أنهت السباق بزمن قدره 4:37:37 دقيقة. وتعتبر هذه الميدالية تاريخية حيث انها أول ميدالية لإسرائيل في بطولة العالم للسباحة.

AP Photo/Lee Jin-man

وخلال المقابلة مع الحائزين على الميدياليات مباشرة بعد الحفل، أطلق جزء من الجمهور صيحات استهجان خلال حديث غوربينكو عبر الميكروفون، وقالت في المقابلة :"أنا فخورة بتمثيل بلدي في فترة صعبة".

هذا هو النهائي الثاني لغوربينكو في بطولة العالم هذه وذلك بعد حصولها على المركز الرابع في نهائي سباق 200 متر متنوع. حتى الآن، هذا هو النهائي الرابع في بطولة العالم في مسيرة جوربينكو، وهي أول إسرائيلية تفعل ذلك، عندما احتلت سابقًا المركز الخامس في العالم مرتين في سباق 200 متر متنوع.