بسبب التوترات السياسية بين البلدين: جنوب افريقيا ترفض الترخيص لطائرة فريقين مغربيين لدخول مجالها الجوي

كشف مصدر مسؤول، أن فريقا الوداد الرياضي البيضاوي ونهضة بركان المغربيان إضطرا إلى تأجيل موعد سفرهما إلى جوهانسبورغ، حيث رفضت سلطات جنوب افريقيا الترخيص للطائرة الخاصة التي تقل الفريقين بالدخول إلى مجالها الجوي.

وأربك قرار سلطات جنوب أفريقيا فريقي الوداد الرياضي ونهضة بركان اللذين كانا يستعدان للسفر جوهانسبورغ، اليوم الأربعاء.

وطلب فريقا الوداد الرياضي وجنوب أفريقيا من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التدخل لتسوية المشكل حتى يتمكنا من السفر في أقرب وقت ممكن إلى جنوب افريقيا.

وينتظر الفريقان تطورات رحلتها الخاصة، والتي تبقى معلقة لحدود الساعة بسبب رفض السلطات الجنوب إفريقية السماح لطائرة مغربية بالنزول في أراضيها بسبب الوضع المتوثر والمشاكل السياسية بين البلدين.

وبعثر قرار السلطات بجنوب إفريقيا، أوراق الفريقين المغربيين، إذ كانا سيرحلان إلى عبر طائرة خاصة في رحلة مشتركة تفاديا للإرهاق بسبب كثرة التنقل داخل مطارات أربع دول.

وكان من المقرر أن يشد فريقا الوداد الرياضي ونهضة بركان، مساء اليوم الأربعاء، الرحال صوب بوتسوانا وجنوب إفريقيا على التوالي، في رحلة مشتركة، تحسبا لخوض مباراتي الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام جوانينغ غالاكسي والجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام سيخوخون الجنوب إفريقي على التوالي.

وكانت سلطات جنوب إفريقيا، قد رفضت منح الترخيص لفريق الوداد البيضاوي ، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023 من أجل السفر إلى بريتوريا، في رحلة خاصة، قبل مواجهة ماميلودي صان داونز، برسم إياب نهائي دوري السوبر الإفريقي.

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