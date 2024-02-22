صدور حكم بالسجن على أسطورة كرة القدم داني ألفيس

أسطورة نادي برشلونة والمنتخب البرازيلي داني الفيس في طريقه الى السجن، وهو معتقل منذ شهر كانون ثاني/يناير 2023 اثر اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة في أحد نوادي برشلونة الليلية، حكم عليه بالسجن اربعة سنوات خمسة أشهر، اضافة الى إجباره على دفع تعويض بقيمة 100 ألف دولار للضحية. ومن المتوقع أن يقوم بالاستئناف على الحكم.

Alberto Estevez/Pool Photo via AP

ووفقا لقرار المحكمة، اعتدى الفيس (40 عاما) جنسيا على امرأة في نادٍ ليلي في برشلونة بتاريخ 31 كانون أول/ديسمبر 2022، وذلك بعد عودته من منتخب مونديال 2022. اعتقل فورا ومنذ ذلك الحين وهو في السجن. ويعتبر ألفيس أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا في التاريخ، والذي خاض 126 مباراة مع المنتخب الوطني، وفاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات مع برشلونة.

وطالبت النيابة العامة بسجن ألفيس 9 سنوات، بينما طالبت النيابة الخاصة بأقصى عقوبة وهي السجن 12 عاما.لكن في النهاية أدين بالاعتداء الجنسي وليس الاغتصاب، كما اتهم في البداية، وبسبب ذلك فإن العقوبة أقل شدة بكثير من المطلوب. ونفى ألفيس الاغتصاب وطلب من المحكمة تبرئته أو الحكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة الاعتداء الجنسي، وبناء على ذلك فإنه سيستأنف على الحكم.