بطولة أمم أوروبا 2024: لاعبات المنتخب الأيرلندي يدرن ظهورهن أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي احتجاجا على العملية العسكرية في غزة

أدارت لاعبات المنتخب الأيرلندي لكرة القدم تحت 17 عامًا ظهورهن أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي قبل مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 في تيرانا، ألبانيا، اليوم الجمعة، احتجاجًا على العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم إنه يأمل أن "يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم و’فيفا’ إجراءات تأديبية ضد الفريق الأيرلندي في ضوء الحادث"

وخضع رئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، بول كوك، للاستجواب من قبل برلمانيين إيرلنديين، أمس الخميس، بشأن السماح بإقامة المباراة ضد إسرائيل. وقال إنه "شعر بالفزع شخصيا من الوضع في غزة"، لكن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم مطالب باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ولعب المنتخب الإسرائيلي النسائي تحت 17 عاما مع أيرلندا في المرحلة الثانية من التصفيات، بعد أن تقدم خلال الدور الأول بانتصاراته على أندورا (7-0)، ولاتفيا (2-0) وهزيمة أمام صربيا (2-5). ومع ذلك فقد خسر 3-0.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفض المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات مصافحة اللاعبين الإسرائيليين خلال مباراة تصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة في ريغا، بسبب الصراع في غزة.

ولم تتوقف الأحداث عند الاحتجاجات التي سبقت المباراة، حيث اختار اللاعبون الأيرلنديون أيضًا عدم المشاركة في العرض التقليدي للفريق والبقاء على مقاعد البدلاء. بعد هذه الأحداث، تم "تعطيل حساب تطبيق"انستغرام" الخاص بالمنظمة الرياضية الأيرلندية بشكل دائم"

رد لاعبو شارون دراكر على أرض الملعب بانتصار مدوي 87-57. وقال قائد المنتخب الإسرائيلي إيدن روتبرج بعد المباراة: "الرياضة يجب أن تظل بعيدة عن السياسة وهذا ليس ما حدث اليوم أو مؤخرًا مع الأيرلنديين". وأضافت: “كان من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أراهم ينكرون عدم الاحترام أثناء النشيد الوطني”.