برشلونة يتغلب على خيتافي برباعية في الليغا الإسبانية ويتصدر وصافة الدوري

في لقاء مثير جمع بين برشلونة وضيفه خيتافي في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، تمكن الفريق الكتالوني من تحقيق فوز ساحق بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

تألق لاعبو برشلونة وتناوبوا على تسجيل الأهداف، حيث سجل كل من البرازيلي رافينيا، البرتغالي جواو فيليكس، الهولندي فرينكي دي يونغ، وفيرمين لوبيز في الدقائق 20، 53، 61، و"90+1" على التوالي.

بهذا الفوز الكبير، رفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة، متقدمًا إلى وصافة الدوري بفارق نقطة واحدة عن جيرونا، الذي سيواجه رايو فاليكانو في المباراة المقبلة بعد غد الاثنين.

كما تقلص الفارق بين برشلونة والمتصدر ريال مدريد إلى خمس نقاط فقط، حيث سيخوض الأخير مباراته غدًا الأحد ضد إشبيلية.

من ناحية أخرى، فإن خيتافي تجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الليغا الإسبانية.