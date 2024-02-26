كريستيانو رونالدو يعرض لانتقادات شديدة بسبب "تهكم فاحش" بالدوري السعودي

تعرض اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس الأحد، لانتقادات شديدة بعد أن قام بـ"حركة تهكم فاحش" على ما يبدو بعد فوز النصر 3-2 على الشباب في مباراة بالدوري السعودي للمحترفين.

وقام رونالدو بإحراز هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يسجل البرازيلي تاليسكا ثنائية متأخرة، بينها هدف قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، ليمنح النصر الفوز.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، وهو يقوم بحركة تهكمية بدت مسيئة بعد صفارة النهاية، ويبدو أنه كان يستهدف بها مشجعي نادي الشباب المنافس.

وأوردت تقارير لوسائل الإعلام المحلية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح تحقيقا في الواقعة.