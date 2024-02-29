الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعين البوسيني فلاديمير بيتكوفيتش، مدربا للمنتخب الأول، خلفا لجمال بلماضي

أعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان، اليوم الخميس، تعاقده مع البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، لتدريب المنتخب الأول، خلفا للمدرب المقال جمال بلماضي، وسيصل بيتوكفيتش إلى الجزائر العاصمة الأحد الوشيك.

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وسبق للبوسني فلاديمير ‏بيتكوفيش تدريب المنتخب السويسري في الفترة ما بين 2014 و2021، كما أشرف على تدريب نادي لاتسيو الإيطالي بين عامي 2012 و2014، ودرب أندية لوجانو وسيون ويونج بويز في سويسرا، بالإضافة إلى نادي بوردو الفرنسي الذي كان آخر محطة تدريبية له.

وكان المدرب السابق للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، قد هدد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” باللجوء إلى “الفيفا” من أجل الحصول على كامل مستحقاته، حيث ابلغ بلماضي“الفاف” بنيتهاللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في أجل أقصاه 8 أيام، وطالب بكل رواتبه الشهرية إلى غاية نهاية عقده ديسمبر 2026، مقابل الرحيل.

فيما أكدت مصادر مقربة من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن"الفاف" جددت رفضها لمطالب بلماضي، وتمسكت بمنحه 3 أشهر كتعويض على أقصى تقدير.