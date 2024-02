الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعين البوسيني فلاديمير بيتكوفيتش، مدربا للمنتخب الأول، خلفا لجمال بلماضي

أعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان، اليوم الخميس، تعاقده مع البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، لتدريب المنتخب الأول، خلفا للمدرب المقال جمال بلماضي، وسيصل بيتوكفيتش إلى الجزائر العاصمة الأحد الوشيك.

