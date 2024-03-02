الأرجنتيني ليو ميسي ينفي التصريحات المزيفة على إنستغرام بشأن نجله ماتيو

الأرجنتيني ليو ميسي ينفي التصريحات المزيفة على إنستغرام بشأن نجله ماتيو

i24NEWS
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ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، على اليسار، يتقاتل من أجل الكرة مع روبن نيفيز لاعب الهلال خلال مباراة كأس موسم الرياض لكرة القدم بين إنتر ميامي والهلال في ملعب المملكة أرينا في الرياض، المملكة العربية السعودية، الاثنين 29 يناير 2024.
ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، على اليسار، يتقاتل من أجل الكرة مع روبن نيفيز لاعب الهلال خلال مباراة كأس موسم الرياض لكرة القدم بين إنتر ميامي والهلال في ملعب المملكة أرينا في الرياض، المملكة العربية السعودية، الاثنين 29 يناير 2024.AP Photo

عادةً ما يتجاهل ليو ميسي الشائعات التي تنتشر عنه في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ولكن عندما يتعلق الأمر بعائلته، فإنه لا يتسامح مع الأكاذيب. وفي هذا السياق، نفى ميسي شائعة تتعلق بابنه ماتيو في منشور على إنستغرام، نُسبت إليه تصريحات تفيد بتعاقده مع أكاديميات في أمريكا، مشيرًا إلى أنها مزيفة وأنه لم يقل ذلك أبدًا.

AP Photo
إنتر ميامي ليونيل ميسي يسير على أرض الملعب خلال مباراة كأس موسم الرياض لكرة القدم بين إنتر ميامي والهلال في ملعب المملكة أرينا في الرياض، المملكة العربية السعودية، الاثنين 29 يناير 2024AP Photo

يُعتبر ماتيو، الابن الأوسط لميسي، كأحد أبرز المواهب بين أبنائه الثلاثة، ويتلقى حاليًا تدريبًا في أكاديمية إنتر ميامي. في وقت سابق، انتشرت شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي تزعم أنه قد أثبت موهبته عندما سجل هاتريك في إحدى المباريات، مما أثار إعجاب واهتمام الجماهير وجعلهم يتذكرون والده ليونيل ميسي.

بطل العالم عاد إلى الملعب الليلة في تمام الساعة 11:30 مساءً، حيث استضاف فريقه أورلاندو سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الأمريكي لكرة القدم. حتى الآن، جمع إنتر ميامي أربع نقاط من أصل ست نقاط محتملة، وقد سجل ميسي هدفًا وصنع تمريرة حاسمة.

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