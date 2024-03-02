الأرجنتيني ليو ميسي ينفي التصريحات المزيفة على إنستغرام بشأن نجله ماتيو

عادةً ما يتجاهل ليو ميسي الشائعات التي تنتشر عنه في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ولكن عندما يتعلق الأمر بعائلته، فإنه لا يتسامح مع الأكاذيب. وفي هذا السياق، نفى ميسي شائعة تتعلق بابنه ماتيو في منشور على إنستغرام، نُسبت إليه تصريحات تفيد بتعاقده مع أكاديميات في أمريكا، مشيرًا إلى أنها مزيفة وأنه لم يقل ذلك أبدًا.

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يُعتبر ماتيو، الابن الأوسط لميسي، كأحد أبرز المواهب بين أبنائه الثلاثة، ويتلقى حاليًا تدريبًا في أكاديمية إنتر ميامي. في وقت سابق، انتشرت شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي تزعم أنه قد أثبت موهبته عندما سجل هاتريك في إحدى المباريات، مما أثار إعجاب واهتمام الجماهير وجعلهم يتذكرون والده ليونيل ميسي.

بطل العالم عاد إلى الملعب الليلة في تمام الساعة 11:30 مساءً، حيث استضاف فريقه أورلاندو سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الأمريكي لكرة القدم. حتى الآن، جمع إنتر ميامي أربع نقاط من أصل ست نقاط محتملة، وقد سجل ميسي هدفًا وصنع تمريرة حاسمة.