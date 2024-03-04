"ليفربول" منزعج من قرار الاتحاد المصري بعد استدعاء محمد صلاح لمعسكر "الفراعنة" في الإمارات

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي ليفربول منزعج من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء النجم محمد صلاح إلى قائمة "الفراعنة" المشاركة في بطولة خلال مارس/آذار الجاري.

وقالت الصحيفة، تم استدعاء صلاح للبطولة الدولية الودية هذا الشهر على الرغم من طلب ليفربول لإراحة المهاجم"، وكان صلاح البالغ من العمر "31 عاما" قد غاب عن فوز ليفربول 1-0 على نوتنغهام يونايتد، السبت، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وخلال مشاركة صلاح مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية في يناير/ كانون الثاني الماضي كان قد تعرض لإصابة، وشارك بعد فترة غياب أمام برينتفورد "46 دقيقة"، إلا أنه أصيب مجددا وغاب عن 4 مباريات لليفربول.

وأكد المدرب يورغن كلوب، الجمعة، أن صلاح سيعود إلى المباريات الأسبوع المقبل، وهو ما سيجعله متاحا في مباراة الفريق ضد مانشستر سيتي، وأشارت "ديلي ميل" إلى أن ليفربول طلب من الاتحاد المصري إراحة اللاعب خلال فترة المباريات الدولية المقبلة.

ويشارك المنتخب المصري في دورة ودية بالإمارات، حيث سيواجه منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس/آذار الجاري، وفي حال فوزه سيواجه الفائز من المباراة الأخرى التي تجمع بين تونس وكرواتيا.