لأول مرة في تاريخ كرة القدم الإيرانية.. مهسا غرباني تحكم مباراة في فئة الرجال

لأول مرة، تعرف كرة القدم الإيرانية حدثاً استثنائياً غير مسبوق بمشاركة مهسا غرباني، أول حكمة في إدارة مباراة كرة قدم في فئة الرجال، وذلك وفقاً لتصريحات رسمية من خداد أفشاريان، رئيس لجنة التحكيم، وستعتمد في مواجهة "الديربي" إحدى أهم مباريات الدوري الإيراني.

