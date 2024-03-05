لأول مرة في تاريخ كرة القدم الإيرانية.. مهسا غرباني تحكم مباراة في فئة الرجال

لأول مرة، تعرف كرة القدم الإيرانية حدثاً استثنائياً غير مسبوق بمشاركة مهسا غرباني، أول حكمة في إدارة مباراة كرة قدم في فئة الرجال، وذلك وفقاً لتصريحات رسمية من خداد أفشاريان، رئيس لجنة التحكيم، وستعتمد في مواجهة "الديربي" إحدى أهم مباريات الدوري الإيراني.

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وسيكون سيكون دور مهسا غرباني في غرفة "الفيديو" والتدقيق من أجل البتّ في الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في المباراة التي ستجمع فريقي الاستقلال وبرسبوليس والتي ستُلعب يوم 13 من الشهر الحالي.

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس لجنة تحكيم كرة القدم الإيرانية، الحكام خداد أفشاريان الذي أكد أن: "مباراة الديربي ستقام باستخدام بتقنية "الفار والشيء المهم هو أن السيدة مهسا غرباني ستكون عضواً بفريق التحكيم للمباراة بين الاستقلال وبرسبوليس في غرفة الفار وستساعدنا".

وبحسب هذا القرار ستُصبح غرباني أول سيدة تُشارك في التحكيم في مباراة كرة قدم للرجال في إيران.

وكان قد سبق وأن حكمت غرباني في بطولة كأس آسيا للسيدات وكأس العالم للسيدات 2023، ويشار إلى أن إيران لم تسمح للنساء بحضور مباريات كرة القدم في الملاعب، ولكن هذا القرار كُسر في مباراة إيران وكمبوديا الودية والتي حضرها حوالي 3500 امرأة، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" آنذاك.

قبل أن يُسمح في شهر يناير/كانون الثاني 2022، وللمرة الثانية بدخول حوالي 2000 مشجعة لحضور مباراة إيران ضد العراق في العاصمة طهران، ومنذ ذلك الحين، سمحت السلطات الإيرانية لعدد محدود من النساء بحضور بعض مباريات كرة القدم في الدوري الإيراني.