الدوري السعودي لكرة القدم: الدولي المغربي ياسين بونو يتوج بأفضل حارس لشهر فبراير
سبق لبونو أن حاز على جائزة أفضل حارس بنفس الدوري خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم.
i24NEWS
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توج الدولي المغربي ياسين بونو، لاعب فريق الهلال السعودي، بلقب أفضل حارس في الدوري السعودي عن شهر فبراير/شباط المنصرم ا، حسب نتائج التصويت الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، وسبق لبونو أن حاز على جائزة أفضل حارس بنفس الدوري خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم.
وجاء التتويج نتيجة أداء بونو رفقة نادي الهلال، حيث تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه، كما ساهم في تحقيق النادي لنتائج جيدة.
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