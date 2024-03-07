الدوري السعودي لكرة القدم: الدولي المغربي ياسين بونو يتوج بأفضل حارس لشهر فبراير

توج الدولي المغربي ياسين بونو، لاعب فريق الهلال السعودي، بلقب أفضل حارس في الدوري السعودي عن شهر فبراير/شباط المنصرم ا، حسب نتائج التصويت الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، وسبق لبونو أن حاز على جائزة أفضل حارس بنفس الدوري خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم.

وجاء التتويج نتيجة أداء بونو رفقة نادي الهلال، حيث تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه، كما ساهم في تحقيق النادي لنتائج جيدة.