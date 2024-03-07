الدوري السعودي لكرة القدم: الدولي المغربي ياسين بونو يتوج بأفضل حارس لشهر فبراير

سبق لبونو أن حاز على جائزة أفضل حارس بنفس الدوري خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم.

i24NEWS
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حارس المرمى المغربي ياسين بونو يحيي جماهير نادي الهلال السعودي في استاد الملك فهد بالرياض، المملكة العربية السعودية، السبت 19 أغسطس 2023.
حارس المرمى المغربي ياسين بونو يحيي جماهير نادي الهلال السعودي في استاد الملك فهد بالرياض، المملكة العربية السعودية، السبت 19 أغسطس 2023.(AP Photo)

توج الدولي المغربي ياسين بونو، لاعب فريق الهلال السعودي، بلقب أفضل حارس في الدوري السعودي عن شهر فبراير/شباط المنصرم ا، حسب نتائج التصويت الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، وسبق لبونو أن حاز على جائزة أفضل حارس بنفس الدوري خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم.

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وجاء التتويج  نتيجة أداء بونو رفقة نادي الهلال، حيث تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه، كما ساهم في تحقيق النادي لنتائج جيدة.

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