مدرب فريق مولودية الجزائر الفرنسي باتريس بوميل يعتنق الإسلام ويصوم رمضان

تداولت وسائل إعلام جزائرية خبر اعتناق فريق مدرب فريق مولودية الجزائر، الفرنسي باتريس بوميل، الدين الإسلامي ونطقه بالشهادة في أحد مساجد الجزائر، بينما رفض المعني التعليق واعتبر الأمر شخصياً لا يحق لأحد سواه الإعلان عنه.

https://twitter.com/i/web/status/1779945104012370286 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأفادت مصادر في فريق مولودية الجزائر العريق، أن بوميل أسلم منذ نحو 3 أشهر وصام شهر رمضان. وتسربت منذ فترة أخبار عن إسلام المدرب بعد سجوده في إحدى المباريات.

وبات بوميل ينادى في الفريق باسم “الحاج بوعلام” وهو اسم جزائري خالص يدل على التقارب الثقافي بين المدرب ومحيطه.

وكانت تجربة عام واحد كافية لانصهار المدرب السابق لمنتخب كوت ديفوار مع المسلمين في الجزائر واعتناقه دين الحق في سيناريو عاشه مواطنه الراحل فرانسوا براتشي الذي تولى العارضة الفنية لمولودية الجزائر في مناسبتين.

ووفق ما نشر عن قصة إسلام بوميل، أنه تعرف على جزائرية وأقنعته بدخول الإسلام حتى ترتبط به بزواج شرعي.

وذكر البعض أن المحيط الذي وجده الرجل ساعده على فهم الإسلام وفلسفته في الحياة، وهو ما تأثر به المدرب الذي اقتنع في الأخير.

وعقب هذه الأنباء، ردّ مدرب فريق مولودية الجزائر، في تسجيل صوتي قال فيه: “أظن أنه ليس من حق أي شخص تقديم هذه المعلومة باستثنائي أنا”. وأضاف: “نشر مثل هذه المعلومات يعتبر قلة احترام لشخصي، كوني الوحيد المخول بمنح مثل هذه المعلومة”.