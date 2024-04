مدرب فريق مولودية الجزائر الفرنسي باتريس بوميل يعتنق الإسلام ويصوم رمضان

تداولت وسائل إعلام جزائرية خبر اعتناق فريق مدرب فريق مولودية الجزائر، الفرنسي باتريس بوميل، الدين الإسلامي ونطقه بالشهادة في أحد مساجد الجزائر، بينما رفض المعني التعليق واعتبر الأمر شخصياً لا يحق لأحد سواه الإعلان عنه.

https://twitter.com/i/web/status/1779945104012370286