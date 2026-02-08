صافرات استهجان وسرقة: استقبال البعثة الإسرائيلية للأولمبياد الشتوي في ايطاليا

تمثيل إسرائيل في الفعاليات العالمية أصبح مهمة فيها تحديات خاصة منذ السابع من أكتوبر، وهذا ما واجهته البعثة الإسرائيلية للألعاب الأولمبية الشتوية التي تُقام هذا العام في إيطاليا. فخلال مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية التي أُقيمت أمس (الجمعة) في ميلانو، استُقبلت البعثة الإسرائيلية المكونة من تسعة رياضيين بصافرات واستهجان من الجمهور في ملعب سان سيرو.

من جانب آخر صرّح إيتمار شابرينز، مدرب فريق التزلج على الجليد الإسرائيلي، في مقابلة على قناتنا العبرية أن شقة الفريق في المعسكر التدريبي بألمانيا قد تعرضت للسرقة أمس. وأضاف المدرب أن معدات ثمينة وملابس وجوازات سفر سُرقت من الشقة، بل إن اللصوص تناولوا الطعام الموجود في الثلاجة واستخدموا حمام الشقة.

تُمثل إسرائيل في هذه الألعاب بتسعة رياضيين أولمبيين ورياضي بارالمبي واحد.

من المتوقع تنظيم مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين خلال فترة الألعاب الأولمبية في ميلانو وكورتينا دامبيزو. في ديسمبر الماضي، منعت الشرطة الإيطالية بالفعل نشطاء من تعطيل مسيرة الشعلة.

من جهة أخرى، تظاهر عدة مئات من الأشخاص في ميلانو على هامش الحفل، خصوصاً احتجاجاً على وجود عملاء أمريكيين مسؤولين عن أمن وفد الولايات المتحدة. وقد قوبل نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس، الذي كان حاضراً في المنصة، بصيحات استهجان عندما ظهر على الشاشات العملاقة.

تميزت المراسم بعرض موسيقي لافت لماريا كاري، التي افتتحت رسمياً هذه الألعاب الشتوية وسط توتر دبلوماسي وأمني شديد.