السنغال يتوج بلقب كأس أمم أفريقيا بعد مباراة قوية ضد المغرب..

توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه الدرامي على نظيره المغرب بنتيجة 1-0، فى الوقت الإضافى بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبى في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد على ملعب مولاي عبدالله، في المباراة النهائية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.وجاء الهدف الوحيد لمباراة المغرب والسنغال في الدقيقة 94 من زمن الشوط الإضافي الأول، عبر اللاعب باب جاي من تسديدة قوية .

وأطلق حكم اللقاء صافرة بداية الشوط الثاني بعد شوط أول قوي ومثير، انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، في مواجهة اتسمت بالندية العالية والالتحامات البدنية والفرص المحدودة، وسط حذر دفاعي من الجانبين.

ويسعى المنتخب المغربي، المدعوم بعاملي الأرض والجمهور، إلى التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ عام 1976، في محاولة لكسر عقدة دامت قرابة خمسة عقود، وتعزيز مكانته كأحد أبرز منتخبات القارة في السنوات الأخيرة.

في المقابل، يدخل منتخب السنغال اللقاء بطموح الحفاظ على حضوره القوي في النهائيات القارية، بحثاً عن لقبه الثاني بعد تتويجه في نسخة 2021، معتمداً على خبرته الكبيرة في المباريات الحاسمة وصلابته الدفاعية وقوته البدنية.

وشهدت المدرجات حضوراً جماهيرياً غفيراً، في أجواء احتفالية تعكس أهمية الحدث الكروي الأبرز في القارة السمراء، بينما تترقب الجماهير لحظة الحسم في الشوط الثاني، الذي قد يحمل معه أهدافاً تحسم هوية بطل أفريقيا.