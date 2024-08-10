أولمبياد باريس2024: منتخب الجمباز الإيقاعي الإسرائيلي للسيدات يفوز بالميدالية الفضية

فازمنتخب الجمباز الإيقاعي الإسرائيلي للسيدات بالميدالية الفضية، اليوم السبت، وهو إنجاز هائل للوفد الإسرائيلي إلى أولمبياد باريس2024 الذي فاز بالميدالية السابعة: لاعبو الجمباز ديانا سفارتسوف، أوفير شاهام، رومي بريتسكي، شاني بيكانوف وهدار فريدمان تفوقوا في التمرين المشترك واحتفلوا في النهاية مع المدربة أييليت زوسمان.

Gabriel Bouys/AFP

وتمكنت لاعبات الجمباز ديانا سفيرتسوف وأوفير شاهام ورومي باريتسكي وشاني باكانوف وهادار فريدمان من تجاوز أنفسهم في اللحظة الحاسمة، حيث قدموا أداءً مبهراً جعل مدربتهم أييليت زوسمان تشعر بالفخر. وتمثل هذه الميدالية الفضية الجائزة الأولمبية السابعة لإسرائيل في ألعاب باريس، مما يعزز حملة تاريخية بالفعل للبلاد.

غير أن رحلة الفريق إلى هذه المنصة لم تخلو من العثرات. عند وصولهم إلى باريس وهم المرشحون، أصيب الإسرائيليون بخيبة أمل خلال التصفيات، ولم يصلوا إلا إلى المركز السادس ليبلغوا النهائي. ويبدو أن بدايتهم للمنافسة اليوم تؤكد هذه الصعوبات، حيث قدموا أداء متوسطا خلال تمرين الأطواق، مما وضعهم في المركز الخامس برصيد 35.600.

ومع ذلك، خلال التمرين الأخير، الذي جمع بين ثلاثة أشرطة وبالونين، حدث السحر. وبينما ارتكبت معظم الفرق الأخرى أخطاء عديدة، وحصلت على درجات منخفضة، استغل الإسرائيليون فرصتهم. وقد حاز أداؤهم، الذي يجمع بين الدقة الفنية والرشاقة الفنية، على إعجاب الحكام والجمهور، مما دفع الفريق إلى الخطوة الثانية على منصة التتويج. وسلطت المدربة أييليت زوسمان، التي بدت متأثرة بشكل واضح في نهاية المسابقة، الضوء على المرونة وروح الفريق التي يتمتع بها لاعبو الجمباز: "لقد آمنوا بأنفسهم حتى النهاية، على الرغم من البداية الصعبة، فقد عرفوا كيفية الحفاظ على تركيزهم وبذل قصارى جهدهم في المباراة الحاسمة لحظة." يمكن أن يمثل هذا الأداء الرائع في أولمبياد باريس 2024 نقطة تحول في تاريخ الجمباز الإيقاعي الإسرائيلي، مما يمهد الطريق لجيل جديد من المواهب ويلهم الرياضيين الشباب في البلاد.

وكان منتخب الجمباز الإيقاعي الإسرائيلي للسيدات على مكانه في نهائي المجموعة الشامل، حيث احتل المركز السادس في التصفيات، أمس الجمعة وتحصل الخماسي، المكون من شاني باكانوف وأدار فريدمان، 18 عامًا، ورومي باريتسكي، 20 عامًا، وأوفير شاهام، 19 عامًا، وديانا سفيرتسوف، 19 عامًا، على مجموع نقاط قدره 67.150 نقطة لأدائهما التمرين بخمس حلقات وواحد يجمع ثلاث حلقات. شرائط واثنين من البالونات. على الرغم من الخصومات مقابل الطوق المسقط والشريط المتشابك، إلا أن أدائهم سمح لهم بالانتقال إلى المتأهلين للتصفيات النهائية الثمانية.