فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالزي السعودي يثير الجدل

ظهر خلال الساعات القليلة الماضية، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، في مقطع فيديو قصير، وهو يرتدي الزي السعودي التقليدي المكون من الشماغ والثوب في ترويج لحملة إعلانية كبرى.

وجاء المقطع جزءا من إعلان لإحدى العلامات التجارية السعودية المصنعة للأشمغة (قطعة قماش تغطي الرأس للرجال) والذي تم بثه على الحساب الرسمي للعلامة التجارية بمنصة “إكس”.

https://twitter.com/i/web/status/1767340000306176270