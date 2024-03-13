فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالزي السعودي يثير الجدل

ظهر خلال الساعات القليلة الماضية، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، في مقطع فيديو قصير، وهو يرتدي الزي السعودي التقليدي المكون من الشماغ والثوب في ترويج لحملة إعلانية كبرى.

وجاء المقطع جزءا من إعلان لإحدى العلامات التجارية السعودية المصنعة للأشمغة (قطعة قماش تغطي الرأس للرجال) والذي تم بثه على الحساب الرسمي للعلامة التجارية بمنصة “إكس”.

https://twitter.com/i/web/status/1767340000306176270 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ويشغل ليونيل ميسي منصب سفير السياحة في المملكة العربية السعودية، وهو ما يفسر سبب ظهوره في هذا الإعلان.

وكان اسم ميسي قد ارتبط بنادي الهلال السعودي بعد محاولات كبيرة للتفاوض معه من أجل الانضمام للزعيم، لكنه فضل حينها الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ووقع إنتر ميامي عقدا مع ميسي يستمر حتى 2025، في صفقة انتقال بقيمة 60 مليون يورو، فيما يحصل اللاعب على راتب يراوح بين 50 و60 مليون يورو سنويا.