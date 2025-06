كيف رد ترامب على رسالة النجم البرتغالي ولاعب النصر كريستيانو رونالدو ؟

قدم نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو قميصا الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يحمل رسالة خاصة خلال استقبال الرئيس الأمريكي لرئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، أمس الاثنين، على هامش قمة مجموعة السبع في كندا.

https://x.com/i/web/status/1934726332849455153