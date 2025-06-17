كيف رد ترامب على رسالة النجم البرتغالي ولاعب النصر كريستيانو رونالدو ؟

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قدم نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو قميصا الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يحمل رسالة خاصة خلال استقبال الرئيس الأمريكي لرئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، أمس الاثنين، على هامش قمة مجموعة السبع في كندا.

https://x.com/i/web/status/1934726332849455153 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وكتب النجم البرتغالي ولاعب النصر السعودي على قميص منتخب البرتغال، الذي يحمل رقمه الشهير 7: "إلى الرئيس دونالد ترامب، نلعب من أجل السّلام فريقاً واحداً"، حيث تأتي هذه الرسالة في ظل حالة من التوتر تشهدها منطقة الشرق الأوسط من الحرب في غزة حتى الحرب الحالية بين إسرائيل وايران.

من جانبها نشرت المساعدة الخاصة ومستشارة التواصل للرئيس دونالد ترامب، مقطع فيديو يظهر لحظات تلقي الرئيس الأميركي الهدية من البرتغاليّ كوستا، والذي قال له: "هناك رسالة خاصة لك على القميص"، وبالفعل بعدما اطلع عليها ترامب أجاب الرئيس مبتسماً مع رفع القميص: "حسناً أحببت ذلك، اللعب من أجل السّلام، إنّه أمرٌ عظيم".