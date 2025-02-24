خاص: لاعب كرة القدم الذي كان يحرس شاليط - كاد أن تلتقط له صور بجواره في برشلونة

كان اللاعب السابق لمنتخب فلسطين لكرة القدم، محمود سرسك، من بين العناصر الذين قاموا بحراسه جلعاد شاليط في الأسر، كما أعلن اليوم (الاثنين) ولأول مرة من قبل محلل الشؤون القانونية في i24NEWS العبرية، أفيشاي غرينزيغ.

وكما ذكرنا، بعد إطلاق سراح شاليط من الأسر، تمت دعوة الاثنين كضيفين لفريق برشلونة لكرة القدم. ومنعت حماس اللقاء بين الاثنين.

محمود سرسك، من مخيم رفح حي الشابورة ، كان لاعباً في منتخب فلسطين لكرة القدم. وفي عام 2009، اعتقلته قوات الأمن وهو في طريقه للتدريب، وتم استجوابه لمدة شهر، ثم تم اعتقاله إداريًا لمدة ثلاث سنوات تقريبًا. ورفض الشاباك الكشف عن الظروف الدقيقة لاعتقاله واكتفى بتصريح عام بأنه "ناشط في منظمة الجهاد الإسلامي" وأنه تلقى تدريبا عسكريا. وبعد ضغوط دولية وإضراب عن الطعام بدأه سرسك، وافقت السلطات على إطلاق سراحه من الاعتقال مقابل الالتزام بالهجرة إلى أيرلندا.

واعترف سرسك نفسه بأنه احتجز لفترة من الوقت جلعاد شاليط الذي تم اختطافه كجندي، بل وقام بمحاولات تنفيذ هجمات. وبسبب مشكلة "مقبولية الأدلة"، لم يتمكن الشاباك من تقديم لائحة اتهام ضده.

وبعد مرور عام على إطلاق سراح شاليط من الأسر، دعا فريق برشلونة الإسباني المرموق جلعاد شاليط إلى مباراته ضد ريال مدريد. غضبت حماس والمنظمات المؤيدة للفلسطينيين، وقررت المجموعة فكرة إبداعية: إلى جانب شاليط، ستتم دعوة لاعب كرة القدم محمود سرسك، الذي أطلق سراحه من السجن الإسرائيلي، أيضًا.

وفي اللحظة الأخيرة وبعد تهديدات حماس، رفض سرسك الدعوة على أساس أن شاليط "جندي للعدو الصهيوني يقاتل ضد شعبه"، وقال إنه غير مستعد للقاء به: "لست مستعداً لإجراء مقارنة بين الضحية والجلاد". في حين أن حماس حاولت منع لقاء بين المختطف الإسرائيلي والحارس الفلسطيني. من جانبه رد الشاباك على ما ورد: "لن نعلق".