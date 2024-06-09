أستراليا تحظر دخول المسؤول الفلسطيني جبريل الرجوب إلى البلاد

منعت الحكومة الأسترالية، اليوم (الأحد)، دخول المسؤول الفلسطيني جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إلى البلاد.

وجاء طلب التأشيرة للرجوب بعد نيته مرافقة المنتخب الفلسطيني المتوجه إلى مباريات الفيفا في أستراليا، وبعد التأخير الذي سبق منع دخوله، أصدر الفيفا بيانا رسميا: "مسؤولية منح الدخول إلى البلاد. تقع على عاتق السلطات الوطنية المعنية، الفيفا يؤيد دخول وخروج جميع أعضاء جميع الوفود، لجميع المباريات الدولية".

هذا وعقب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر موقع إكس (تويتر سابقا) على القرار مؤيدا له قائلا: "الرجوب الذي أشاد بالمذبحة التي ارتكبتها حماس التي نُفذت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ودعا إلى ارتكاب نفس المجزرة في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية) – من غير المناسب أن يرافق مباريات كرة القدم الدولية. من المفضل إن يبقى في المقاطعة.

ويشار إلى أنه لم يصدر أي بيان رسمي من جانب الرجوب أو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على القرارـ وفي حال صدوره سنقوم بنشره.