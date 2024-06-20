يورو 2024 .. إنجلترا تتعادل مع الدنمارك

فرض المنتخب الدنماركي التعادل على نظيره الإنجليزي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

وتقدم المنتخب الإنجليزي عن طريق مهاجمه هاري كين في الدقيقة 18، فيما تعادل المنتخب الدنماركي من تسديدة صاروخية لمورتن هيولماند في الدقيقة 34.

وشهدت المباراة سيطرة إنجليزية على مجريات اللعب، لكن الدنمارك نجحت في استغلال إحدى الفرص القليلة التي سنحت لها وسجلت هدف التعادل.

بهذه النتيجة، أصبح رصيد كل من إنجلترا والدنمارك نقطة واحدة، بعد تعادلهما في الجولة الأولى مع كرواتيا والمجر على التوالي.

وعبر جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، عن خيبة أمله من نتيجة التعادل، وقال: "كنا نأمل في تحقيق الفوز، لكن الدنمارك قدمت مباراة قوية وصعبة".

أبدى كاسبر هيولماند، مدرب منتخب الدنمارك، رضاه عن نقطة التعادل، وقال: "نقطة مهمة لنا في مشوار البطولة".