اختراق حساب كيليان مبابي على منصة "اكس" ونشر تغريدات مؤيدة للفلسطينيين ومسيئة للنجم ميسي

تعرض حساب النجم الفرنسي كيليان مبابي في منصة أكس الى الاختراق، فجر اليوم الخميس، ونشر تغريدات عن الفلسطينيين وتغريدات مسيئة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي حذفت لاحقا.

https://x.com/i/web/status/1828997512226558086