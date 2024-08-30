اختراق حساب كيليان مبابي على منصة "اكس" ونشر تغريدات مؤيدة للفلسطينيين ومسيئة للنجم ميسي

تعرض حساب النجم الفرنسي كيليان مبابي في منصة أكس الى الاختراق، فجر اليوم الخميس، ونشر تغريدات عن الفلسطينيين وتغريدات مسيئة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي حذفت لاحقا.

https://x.com/i/web/status/1828997512226558086 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ونشر حساب نجم ريال مدريد قرابة الساعة الثالثة فجرا يتابعة نحو 14 مليون ونصف مستخدم، رسائل مؤيدة للفلسطينيين "فلسطين جرة" مع عدة أعلام فلسطينية، كما نشر تغريدات تهاجم إسرائيل، بينما سخرت المنشورات الأخرى من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حين أشادت المنشورات بنجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، كما سخرت من عدة أندية مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واستغرقت هذه الحادثة 20 دقيقة ولا تتناسب هذه المنشورات بشكل واضح مع آراء وتعليقات النجم الفرنسي مبابي.

ونفذت هذه العملية من قبل متسلل مجهول ، لأغراض مختلفة أيضا ، ووفقًا لموندو ديبورتيفو، كان جزء من الاختراق يهدف إلى الترويج لعملة مشفرة تسمى $MBAPPE، والتي ارتفعت قيمتها لفترة وجيزة قبل الانهيار.

وفقًا لموقع CoinPedia، فإن قيمة العملة المشفرة MBAPPE $ قد تكون قد وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات خلال هذه الفترة القصيرة من الزمن. حتى أن أحد المستخدمين تمكن من تحويل استثمار بقيمة 286 دولارًا (258 يورو) إلى 200 ألف دولار (180500 يورو). ومع ذلك، انخفضت قيمة $MBAPPE إلى الصفر في أقل من ساعة.