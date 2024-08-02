أومبياد باريس 2024: المنتخب المغربي يكتسح شباك نظيره الأمريكي برباعية نظيفة ويتأهل إلى نصف النهائي

اكتسح المنتخب المغربي شباك نظيره الأمريكي،اليوم الجمعة، بأربع أهداف في الدور ربع النهائي في مسابقة كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024، ضمنت الوصول لنصف النهائي الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخه.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم المغرب على أميركا بهدف سجله الهداف رحيمي من ضربة الجزاء، في الدقيقة 63 المغرب يسجل الهدف الثاني عن طريق إلياس أخوماش، بعد عرضية جميلة من الزلزولي، وفي الدقيقة 70 من حكيمي من مجهود فردي يسجل الهدف الثالث للمغرب من تسديدة ذكية استقرت في الزاوية اليسرى للحارس الأميركي، وفي الدقيقة 90 مهدي موهوب يضيف الهدف الرابع للمغرب من ضربة جزاء.

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وحقق المنتخب المغربي انطلاقة مدوية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بعد فوز تاريخي 2-1 على الأرجنتين، قبل الخسارة من أوكرانيا بنفس النتيجة ثم الانتصار على العراق 3-0 في الجولة الختامية.