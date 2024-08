أومبياد باريس 2024: المنتخب المغربي يكتسح شباك نظيره الأمريكي برباعية نظيفة ويتأهل إلى نصف النهائي

اكتسح المنتخب المغربي شباك نظيره الأمريكي،اليوم الجمعة، بأربع أهداف في الدور ربع النهائي في مسابقة كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024، ضمنت الوصول لنصف النهائي الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخه.

