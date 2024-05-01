في انتظار إصدار العقوبات: رسميا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يغلق ملف مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان

صادقت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم"الكاف" بالإجماع على فوز فريق نهضة بركان المغربي على فريق اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف دون مقابل، مع إحالة الملف على لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الافريقي لكرة للنظر في إمكانية إضافة إلى عقوبات انضباطية في حق الفريق الجزائري.

وقررت اعتبار فريق نهضة بركان فائزا في مباراته ضد اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة (3-0)، برسم إياب نصف نهائي كأس الكاف، على غرار مواجهة الذهاب.

وكان فريق اتحاد العاصمة قد رفض خوض مباراتي الذهاب والإياب أمام نهضة بركان، بسبب الأقمصة التي يلعب بها الفريق البرتقالي والتي تحمل خريطة المغرب كاملة.

وفي السياق زكت محكمة التحكيم الرياضية الدولية بلوزان السويسرية قرار هزيمة اتحاد العاصمة بثلاثية نظيفة أمام فريق نهضة بركان المغربي، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعدما أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري في وقت سابق أن الاتحاد "فاز" بالقلم بهذه المباراة.

وقال مصدر رياضي إن محكمة "الطاس" رفضت طلب تقدم به الاتحاد الجزائري بالطعن في قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" اعتبار نادي اتحاد العاصمة خاسرا بسبب حرمانه الفريق المغربي من أقمصته المعتمدة، وهو الخبر الذي أكدته أيضا محطة "راديو مارس" المقربة من أعضاء في الجامعة الملكية المغربي لكرة القدم.

وكانت الاتحادية الجزائية قد وجهت طلبا استعجاليا للمحكمة الدولية من أجل إيقاف تنفيذ قرار لجنة الاستئناف في "الكاف" القاضي باعتبار اتحاد العاصمة خاسرا على ميدانية بثلاثة أهداف دون رد، بسبب حجز السلطات الجزائرية قمصان النادي المغربي التي تتضمن الخريطة الكاملة للمملكة، وبالتالي حرمانه من خوض مباراة الذهاب يوم 24 أبريل/نيسان المنصرم.