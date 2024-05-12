نهائي الكونفيدرالية.. نهضة بركان المغربي ينتصر على الزمالك المصري بـ (2-1)
وسجل في الدقيقة 13 دايوا هدف التقدم 1-0 لصالح نهضة بركان من ضربة جزاء
i24NEWS
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انتهى ذهاب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بين نادي النهضة البركانية وفريق الزمالك المصري، مساء اليوم الأحد في الملعب البلدي لمدينة بركان، بنتيجة 2-1 لصالح ممثل كرة القدم المغربية في هذه المنافسة القارية.
وسجل في الدقيقة 13 دايوا هدف التقدم 1-0 لصالح نهضة بركان من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 32، تمكن نهضة بركان من جديد من تسجيل الهدف الثاني بضربة رأس من عادل تاحيف ليتقدم 2-0 على الزمالك.
وفي الدقيقة 46، استطاع الزمالك أن يقلص النتيجة بضربة رأس متقنة لسيف الجزيرى من عرضية مميزة من زيزو، لتصبح النتيجة 2-1 لنهضة بركان.
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