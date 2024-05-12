نهائي الكونفيدرالية.. نهضة بركان المغربي ينتصر على الزمالك المصري بـ (2-1)

وسجل في الدقيقة 13 دايوا هدف التقدم 1-0 لصالح نهضة بركان من ضربة جزاء

i24NEWS
دقيقة 1
لاعبو نهضة بركان المغربي يلتقطون صورة قبل مباراتهم ضد الوداد المغربي في مباراة كأس السوبر CAF 2022 لكرة القدم، في الرباط، المغرب، يوم السبت 10 سبتمبر 2022.
لاعبو نهضة بركان المغربي يلتقطون صورة قبل مباراتهم ضد الوداد المغربي في مباراة كأس السوبر CAF 2022 لكرة القدم، في الرباط، المغرب، يوم السبت 10 سبتمبر 2022.AP Photo/Mosa'ab Elshamy

انتهى ذهاب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بين نادي النهضة البركانية وفريق الزمالك المصري، مساء اليوم الأحد في الملعب البلدي لمدينة بركان، بنتيجة 2-1 لصالح ممثل كرة القدم المغربية في هذه المنافسة القارية.

وسجل في الدقيقة 13 دايوا هدف التقدم 1-0 لصالح نهضة بركان من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 32، تمكن نهضة بركان من جديد من تسجيل الهدف الثاني بضربة رأس من عادل تاحيف ليتقدم 2-0 على الزمالك.

وفي الدقيقة 46، استطاع الزمالك أن يقلص النتيجة بضربة رأس متقنة لسيف الجزيرى من عرضية مميزة من زيزو، لتصبح النتيجة 2-1 لنهضة بركان.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق