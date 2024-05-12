نهائي الكونفيدرالية.. نهضة بركان المغربي ينتصر على الزمالك المصري بـ (2-1)

انتهى ذهاب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بين نادي النهضة البركانية وفريق الزمالك المصري، مساء اليوم الأحد في الملعب البلدي لمدينة بركان، بنتيجة 2-1 لصالح ممثل كرة القدم المغربية في هذه المنافسة القارية.

وسجل في الدقيقة 13 دايوا هدف التقدم 1-0 لصالح نهضة بركان من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 32، تمكن نهضة بركان من جديد من تسجيل الهدف الثاني بضربة رأس من عادل تاحيف ليتقدم 2-0 على الزمالك.

وفي الدقيقة 46، استطاع الزمالك أن يقلص النتيجة بضربة رأس متقنة لسيف الجزيرى من عرضية مميزة من زيزو، لتصبح النتيجة 2-1 لنهضة بركان.