أزمة"قمصان نهضة بركان المغربي" تهدد مصير مباراة الإياب مع "اتحاد العاصمة الجزائري" الأحد القادم في المغرب

أثار قرار فريق نهضة بركان المغربي مقاطعة مباراته ضد اتحاد العاصمة الجزائري، في إطار نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الجدل، حيث كان سبب هذا القرار غير المسبوق اعتراض الفريق المغربي على حجز أمتعته في مطار هواري بومدين في الجزائر، حيث تضمن قميص الفريق خريطة المغرب مع الصحراء، وتضع هذه القضية مصير مباراة الإياب بين الفريقين الأحد القادم في مصير مجهول.

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أكد النادي المغربي في بيانه أن مقاطعة المباراة بسبب رفض إفراج السلطات الجزائرية عن قمصان الفريق بسبب الخريطة المرسومة عليه. ولذلك لم ينزل لاعبو نهضة بركان أرض ملعب “5 جويلية” في الجزائر للمشاركة في المباراة المقررة بعد تمسكه بقمصانه التي أحضرها النادي ورفضتها السلطات الجزائرية التي اعتبرتها "استفزازا" لأنها "تظهر شعارات سياسية لاحتوائها على خريطة جغرافية للمغرب تضم أراضي الصحراء، على حد تعبيرها، رغم وجود 50 ألف مشجع ينتظرون على المدرجات.

من جانبه أكد رئيس نادي نهضة بركان، حكيم بن عبد الله في تصريحات لوسائل إعلامية بأنه أبلغ مسؤولي الاتحاد الافريقي رفضه أي مناقشة بالموضوع، مصرا على خوضه المباريات "بالقمصان التي تحمل الخريطة الكاملة للمملكة المغربية". الغاء المباراة ومشاهد فريق اتحاد العاصمة بالاحماء على أرض الملعب بدون ظهور الفريق المغربي وحكام المباراة أثار الشكوك والتساؤلات حول مصير مباراة الاياب المقررة الأحد المقبل في المغرب.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز في المباراة مع الفائز لقاء الزمالك المصري ودريمز الغاني، حيث انتهى لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم- الكاف قال في بيان عبر موقعه الرسمية حول الموضوع بأن قضية مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية توتال إنرجيز والتي كان مقررا إجراؤها يوم الأحد 21 أبريل 2024 في الجزائر العاصمة بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان، ستعرض على الجهات المختصة” مضيفا أن كاف “تعتذر"عن أي إزعاج لحق رُعاتنا وشرُكائنا التلفزيونيين والجماهير.

ويشار الى أن الاتحاد الافريقي راسل نظيره الجزائري قبل ساعات من المباراة بغرض استعادة القمصان واللعب به، التي قالت إن قميص معتمد وسبق أن لعب به خلال الأدوار السابقة من المسابقة، لكن السلطات الجزائرية مبررة أن الفريق المغربي "يضع خريطة لا تتوافق مع خرائط الأمم المتحدة".