أزمة"قمصان نهضة بركان المغربي" تهدد مصير مباراة الإياب مع "اتحاد العاصمة الجزائري" الأحد القادم في المغرب

أثار قرار فريق نهضة بركان المغربي مقاطعة مباراته ضد اتحاد العاصمة الجزائري، في إطار نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الجدل، حيث كان سبب هذا القرار غير المسبوق اعتراض الفريق المغربي على حجز أمتعته في مطار هواري بومدين في الجزائر، حيث تضمن قميص الفريق خريطة المغرب مع الصحراء، وتضع هذه القضية مصير مباراة الإياب بين الفريقين الأحد القادم في مصير مجهول.

https://twitter.com/i/web/status/1782139004458340603