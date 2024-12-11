رسميا: السعودية تستضيف مونديال 2034 والمغرب يشارك باستضافة مونديال 2030

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميا عن أسماء الدول التي ستستضيف بطولتي كأس العالم لكرة القدم 2030 و2034، وجاء ذلك بعد جلسة الكونغرس التي عقدت مساء الأربعاء برئاسة جياني إنفانتينو، الذي وجه كلمة للحاضرين من أعضاء الاتحادات الـ211 المشاركين.

هذا وأكد انفانتينو كما كان متوقعا استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال بطولة كأس العالم نسخة عام 2030 (على أن تستضيف الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي ثلاثة مباريات احتفالية في مؤية كأس العالم)، وصدر هذا القرار بوقت سابق، وبموجبه بدأت الدول الثلاث التحضير لاستضافة الحدث الرياضي الهام، وعلى وجه الخصوص المغرب الذي بدأ بوضع الخطط لتشييد الملاعب التي ستستضيف مباريات المونديال بعد ست سنوات من اليوم، وجرى الاتفاق مع إسبانيا والبرتغال لتحديد البلد المستضيف للمباراتين الافتتاحية والنهائية.

في حين منحت المملكة العربية السعودية شرف استضافة بطولة كأس العالم 2034 كما كان متوقعا وذلك بعد عدم ترشح دول أخرى خلا فترة تقديم ملفات الترشح للاتحاد الدولي لكرة القدم، الى الكونغرس والذي عقد جلسته اليوم. وبعد القرار تصبح المملكة تاني بلد عربي يستضيف البطولة منفردا بعد قطر، والدولة العربية الثالثة التي تشارك في تنظيم البطولة، بعد مونديال قطر 2022 ومشاركة المغرب بتنظيم مونديال 2030.