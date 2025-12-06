محمد صلاح يفجّرها: "ليفربول ترميني تحت الحافلة… أحدهم لا يريدني بالفريق!"

اتهم نجم ليفربول محمد صلاح ناديه بـ"رميه تحت الحافلة"، بعد جلوسه على دكة البدلاء في مباراة الفريق التي انتهت بالتعادل 3-3 أمام ليدز في الدوري الإنجليزي.

وأعرب صلاح عن استيائه من طريقة التعامل معه هذا الموسم، موجهاً انتقادات واضحة للمدرب آرنه سلوت. وقال في تصريحات لوسائل الإعلام: "أنا محبط جداً. قدّمت الكثير للنادي، لكن من الواضح أن هناك من يريد أن أتحمل كل اللوم".

وأضاف المهاجم المصري: "كانت لدي علاقة جيدة مع المدرب، وفجأة لم يعد هناك أي علاقة بيننا. يبدو ببساطة أن أحدهم لا يريدني في ليفربول".

ويأتي هذا التصريح في ظل تراجع نتائج الفريق هذا الموسم، إلى جانب تزايد التكهنات حول مستقبل صلاح داخل النادي.