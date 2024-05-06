رسميا المغرب يعلن عن تقديم ملف الترشح لإستضافة كأس العالم للسيدات عام 2031

أعلن الجامعة الملكية المنغربية لكرة القدم، اليوم الإثنين، رسميا عن تقديم ملف الترشح لكأس العالم للسيدات عام 2031، ويأتي ذلك بعد اجتماع عام لأعضاء الجامعة المغربية لاتخاذ خطوة كبيرة واستضافة حدث كبير حول التطورات التي تعمل عليها الجامعة المغربية لكرة القدم في البلاد.

وتسعى الجامعة الملكية المغربية لكرؤة القدم"الاتحاد المغربي" إلى بناء العديد من الملاعب الجديدة وتطوير الملاعب الحالية، من أجل الوصول إلى المستوى الأوروبي في الملاعب المغربية. وتمكن الاتحاد المغربي من استضافة كأس العالم للرجال سنة 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

وتعد استضافة كأس العالم 2030 هي الثانية في الملف الثلاثي بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، كما يعتبر المغرب ثاني دولة عربية تستضيف اكأس العالم بعد قطر 2022.

ويرغب المغرب في استضافة كافة البطولات الكبرى لكرة القدم للرجال والسيدات، وأعلن أنه قام بتجهيز ملاعب مختلفة لحضور هذه المنافسات الكبرى ومنافسة الملاعب الأوروبية بجودتها العالية.