خمسة حقائق ستثبت لكم أن مونديال 2026 سيكسر جميع القواعد

بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية لن تكون فقط الأكبر في تاريخ كرة القدم العالمية؛ بل تبدو كواحدة من الأحداث الطموحة، المعقدة والاستثنائية التي نظمتها الفيفا (FIFA) على الإطلاق. مع مزيج غير مسبوق من ثلاث دول مضيفة، توسيع دراماتيكي في صيغة البطولة وأمركة كاملة لتجربة الترفيه، هذه البطولة ستغير بشكل كامل كل ما عرفناه عن كأس العالم.

قبل لحظة من أن تفتح الولايات المتحدة، كندا والمكسيك الأبواب في الفترة بين 11 يونيو\حزيران حتى 19 يوليو\تموز، جمعنا لكم أهم وأبرز خمس حقائق رئيسية ومثيرة تعيد تعريف قواعد اللعبة.

ثورة الـ48: أكبر بطولة في التاريخ

لأول مرة في التاريخ، ستشارك 48 منتخبات وطنية في البطولة، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ32 المنتخبات التي لعبت في قطر 2022.

الصيغة الجديدة ستشمل 12 مجموعات، تضم كل منها أربعة منتخبات، ما سيرفع عدد المباريات الإجمالي من 64 إلى 104 مواجهة.

ونتيجة لذلك، سيتم تمديد البطولة بأكملها وستستمر لمدة 39 يومًا. تهدف هذه الخطوة الشاملة إلى منح تمثيل أكبر للمنتخبات من إفريقيا، آسيا وأمريكا الشمالية والوسطى (CONCACAF)، كما تمنح ظهورًا تاريخيًا لأول مرة لدول مثل الأردن وأوزبكستان.

2. اتحاد القوى العظمى الثلاث: 16 مدن استضافة

الولايات المتحدة، المكسيك وكندا سيتقاسمن بينهن مسؤوليات استضافة البطولة - وهذه هي المرة الأولى التي يُقام فيها مونديال الرجال في ثلاث دول مختلفة. المباريات ستُلعب في 16 مدن مضيفة مختلفة عبر القارة، من فانكوفر في كندا، مروراً بمكسيكو سيتي، وصولاً إلى ميامي في الولايات المتحدة.

الأمريكيون سيستضيفون معظم المباريات، بما في ذلك جميع مراحل خروج المغلوب الحاسمة بدءًا من ربع النهائي وحتى رفع الكأس.

3. ملعب الأزتيكا يصنع التاريخ العالمي

استاد "أزتيكا" الفخم (Estadio Azteca) في مكسيكو سيتي، الذي تم اختياره ليكون الملعب الذي سيقام فيه حفل افتتاح البطولة، سيصبح أول استاد في التاريخ يستضيف مباريات في ثلاث بطولات كأس عالم مختلفة (بعد أن استضاف بطولتي 1970 و1986).

الملعب الأسطوري شهد اثنين من نهائيات كأس العالم التي لا تُنسى في التاريخ – فوز بيليه والبرازيل عام 1970 ورفع الكأس بواسطة دييغو مارادونا والأرجنتين عام 1986. تكريمًا لهذا الحدث، وضعت السلطات في المكسيك تمثالًا ضخمًا لبيليه خارج الملعب المُجدّد.

4. تحذير المناخ: خطر الحرارة الشديدة الذي يقلق الخبراء

أحد المواضيع الأكثر نقاشًا وإثارة للقلق حول البطولة الحالية هو الطقس. تقرير خاص صادر عن منظمة العلوم الدولية WWA يحذر من أن ما يقارب ربع إجمالي 104 المباريات قد تُلعب في ظروف حرارة ورطوبة شديدة وخطيرة للاعبين والجماهير.

مدن مثل ميامي، كانساس سيتي وفيلادلفيا هي الأكثر عرضة لموجة الحر خلال شهري يونيو ويوليو. خبراء الصحة وأداء الرياضيين توجهوا بالفعل برسالة مفتوحة إلى الفيفا يطالبون فيها بتشديد إجراءات فترات شرب الماء، مدّعين أن الإرشادات الحالية قصيرة جدًا ولا توفر حماية حقيقية للرياضيين.

5. كرة القدم تلتقي البوب: عرض بين الشوطين بأسلوب السوبر بول

قررت الفيفا تبني ثقافة الرياضة والترفيه الأمريكية بشكل كامل، ولأول مرة في تاريخ البطولة، ستتضمن مباراة النهائي عرضًا موسيقيًا ضخمًا وبراقًا خلال فترة استراحة الشوطين – تمامًا كما هو الحال في "سوبر بول". سيقام النهائي الكبير في ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، وسيُنظم العرض بالتعاون مع منظمة Global Citizen وبقيادة كريس مارتن، مغني فرقة كولدبلاي. قائمة الفنانين الذين أكدوا بالفعل مشاركتهم على المسرح تضم أسماءً عملاقة مثل شاكيرا، مادونا، وفرقة الكي-بوب الاستثنائية BTS.