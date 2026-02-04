من السعودية إلى تركيا: ما دور أردوغان في صفقة انتقال نغولو كانتي؟

عاد لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي إلى الملاعب الأوروبية بعد ثلاث سنوات قضاها في الدوري السعودي، حيث وقع عقدًا رسميًا مع نادي فنربخشة التركي، في خطوة تعزز صفوف الفريق وتضيف خبرة كبيرة لخط وسطه.

وكشف رئيس فنربخشة، ساديتين سيران، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعب دورًا محوريًا في إتمام الصفقة، بعد أن كانت المفاوضات مع نادي الاتحاد السعودي قد توقفت عدة مرات خلال الأسابيع الماضية. ووفقًا للتقارير، وافق الاتحاد على الصفقة مقابل الحصول على خدمات المهاجم يوسف الناصري ما سمح بإتمام الانتقال في اللحظات الأخيرة.

https://x.com/i/web/status/2018845589891674177 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وكان كانتي لاعبًا أساسيًا في منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018، كما فاز بجميع البطولات الكبرى مع تشيلسي، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الأوروبي، قبل انتقاله إلى السعودية حيث توّج بالدوري والكأس.

الآن، يترقب جمهور فنربخشة تأثير اللاعب على الفريق، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري التركي، ويسعى لتحقيق لقب الموسم الحالي.