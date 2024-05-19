الزمالك المصري يفوز على نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية

توج نادي الزمالك المصري بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نهضة بركان المغربي في إياب المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم في استاد القاهرة الدولي، بـ 1-0 مستفيدا من قاعدة التسجيل خارج ملعبه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز بركان 2-1.

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المدرب خوسي مانويل غوميز اختار للزمالك تشكيلة أساسية تعتمد على محمد عواد أمام المرمى، واللاعبين جابر والمثلوثي وعبد المجيد وفتوح، إضافة إلى محمود ودونغا وزيزو وحمدي، وندياي والجزيري.

أما معين الشعباني، مدرب نهضة بركان، فقد أدخل إلى المقابلة كلا من مهري وباسين والفحلي، مع البحيري وخيري والمرابط والموساوي، زيادة على دايو وعسال وتاحيف، وحمزة الحمياني أمام الشباك.

بهذه النتيجة، يصبح الزمالك أول فريق مصري يحرز لقب كأس الكونفيدرالية مرتين، بعد فوزه بلقب عام 2019.