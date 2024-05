الزمالك المصري يفوز على نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية

توج نادي الزمالك المصري بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نهضة بركان المغربي في إياب المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم في استاد القاهرة الدولي، بـ 1-0 مستفيدا من قاعدة التسجيل خارج ملعبه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز بركان 2-1.

