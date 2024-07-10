نجم صاعد: لامين يامال يحقق انجازا تاريخيا ويقود إسبانيا إلى نهائي يورو 2024

انجاز تاريخي: بعمر 16 و362 يومًا، أصبح لامين يامال أصغر هداف في تاريخ البطولة الليلة الماضية (الثلاثاء)، بعد أن تسجيل الهدف الأول لإسبانيا في مباراتها ضد فرنسا والتي فازت بها بالنتيجة 2:1، والذي قاد الأسبان إلى نهائيات اليورو.

بصرف النظر عن انجاز جناح برشلونة الشاب، فقد شاهدنا واحدة من أفضل المباريات حتى الآن في البطولة - لأنه عندما يتواجه اثنان من الفرق المفضلة للفوز بالبطولة بأكملها - فمن المستحيل أن يستسلم أي منهما بسهولة. وبالفعل في الدقيقة الخامسة، أهدر فابيان رويز فرصة ممتازة ليمنح الإسباني التقدم، لكن الهدف الأول جاء من الطرف الآخر. حيث قام كيليان مبابي بتسليم الكرة الى راندال كولو مواني، الذي سجل أول هدف للاسبان في البطولة، حيث سجل المهاجم من مسافة قريبة وليضع الجماهير الفرنسية بحالة من الفرج في ملعب ميونيخ.

واستمرت الوتيرة الهائلة، وسنحت الفرص للفريقين، ثم جاءت الدقيقة 21؛ صنع لامين يامال التاريخ بركلة مذهلة من خارج منطقة الجزاء. بعد أربع دقائق اكتمل التحول، عندما تمكن داني أولمو من الوصول إلى موقع الركلة داخل منطقة الجزاء، اصطدمت الكرة بجول كوندي في طريقها إلى شباك مايك مانيون، عندما لم يكن لدى حارس المرمى الفرنسي الكثير ليفعله.

وفي الشوط الثاني قرر مدرب فرنسا ديدييه ديشامب إجراء العديد من التغييرات في التشكيلة وإدخال أنطوان جريزمان وأوليفييه جيرو وغيرهم من الأسماء الكبيرة في الملعب، لكن رغم أن سنحت للثلاثية العديد من الفرص، كان الإسبان في الواقع أقرب إلى الهدف الثالث من استقبال الهدف في شباكهم. وفي النهاية فاز الفريق الأفضل وبجدارة، والآن ينتظرون الفائز في مباراة نصف النهائي الثانية التي ستقام الليلة بين إنجلترا وهولندا.