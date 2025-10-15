الجمباز: استبعاد الرياضيين الإسرائيليين نهائياً من بطولة العالم في جاكرتا

رفضت المحكمة الرياضية للتحكيم (TAS) يوم الثلاثاء الطلبات العاجلة المقدمة من الاتحاد الإسرائيلي للجمباز، والتي تهدف إلى ضمان مشاركة رياضييه في بطولة العالم التي تبدأ الأحد المقبل في جاكرتا (إندونيسيا). ويعود السبب إلى رفض السلطات الإندونيسية منح تأشيرات دخول للرياضيين الإسرائيليين.

من بين المستبعدين من بطولة الجمباز في إندونيسيا أرتم دولغوبيات، بطل العالم لعام 2023 والحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية. وقد تقدمت الهيئة الإسرائيلية للجمباز بطلب إلى محكمة التحكيم الرياضي (TAS) من أجل تدخل الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، أو نقل البطولة أو إلغائها. وقد رفضت المحكمة هذه الطلبات دون تقديم أي مبررات.

ولا يزال جوهر القضية قيد البحث، ويتعلق بإمكانية وجود تمييز وما إذا كان الاتحاد الدولي قد أخل بالتزاماته النظامية. وتؤكد الهيئة الإسرائيلية أن الاتحاد الدولي كان يجب أن يتخذ موقفًا إزاء رفض دخول الرياضيين الإسرائيليين، واصفة ذلك بـ«الإنكار للعدالة».

من جهتها، ترى الاتحاد الدولي للجمباز أن مسائل التأشيرات تقع حصريًا ضمن صلاحيات السلطات الإندونيسية ولا يملك الاتحاد أي سلطة فيها. وقد بررت جاكرتا موقفها بسياسة عدم الاعتراف بإسرائيل، على خلفية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

يأتي هذا الحادث في وقت تُجرى فيه مناقشات حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل وإندونيسيا منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم عام 2020، وكان من المقرر أن يقوم رئيس الدولة الآسيوية بزيارة سرية لإسرائيل، لكنه تراجع عن ذلك بعد تسريبات نسبت إلى دونالد ترامب.