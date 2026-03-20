فيفا تقرر: لا تعليق لعضوية إسرائيل… لكن تفرض هذه العقوبة الباهظة

أعلنت الفيفا أمس (الخميس) أنها ترفض اقتراح الاتحاد الفلسطيني بتعليق عضوية إسرائيل. ومع ذلك، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فرض عقوبة على الاتحاد الإسرائيلي.

في الواقع، قررت الفيفا أن تُجبر إسرائيل على دفع 150 ألف فرنك سويسري (قرابة 600 ألف شيكل) بسبب انتهاكات لقواعد أخلاقيات المنظمة في الأراضي الفلسطينية.

كما قررت لجنة الانضباط التابعة للفيفا أن اتحاد كرة القدم الإسرائيلي ارتكب عدة انتهاكات لالتزاماته كعضو في الفيفا بحسب المادة 13 (سلوك مسيء وانتهاك مبادئ اللعب النظيف) والمادة 15 (تصريحات عنصرية) من قانون الانضباط للفيفا.