الرياضيون الإسرائيليون ممنوعون عن الحديث عن الحرب في الألعاب الأولمبية

صدرت تعليمات للرياضيين الإسرائيليين بعدم التعبير عن أنفسهم فيما يتعلق بالوضع الحساس في دولة إسرائيل، أو القضايا المتعلقة بحرب "السيوف الحديدية"، طيلة فترة المنافسات في أولمبياد باريس 2024 في تطور يضيق على حرية التعبير يتم لأول مرة في ميدان الرياضة التنافسية.

وبحسب التقرير المنشور في هيئة البث الرسمية فقد أرادت اللجنة الأولمبية في إسرائيل أن يركز الرياضيون فقط على مسابقاتهم وعدم التعامل مع القضايا المحيطة. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأجواء المناهضة لإسرائيل على خلفية الحرب المستمرة في غزة حيث من المتوقع تنظيم مظاهرات خلال دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا، في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس.

وأوضحت رئيسة اللجنة الأولمبية في إسرائيل، ياعيل أراد، الغاية من القرار: "لا نريد إجراء مقابلات أو التحدث مع الرياضيين قبل المنافسة ونريدهم أن يركزوا. أي شخص لم يسبق له أن شارك في الألعاب الأولمبية فهو لا يعرف مقدار الضغط الرهيب الذي يمثل تحته كل رياضي".

Yonatan Sindel/Flash90

وأضافت أيضًا، باعتبارها بطلة أوروبية وإسرائيلية سابقة في الجودو، وتنافست بنفسها: "نريد أن نوفر للرياضيين ملعبا معقما (من أجواء السياسة) وأن يستعدوا بكل طاقاتهم، بنسبة مائة بالمائة، يجب أن يكونوا بدنيًا وفنيًا وذهنيًا في المنافسة ثم تأتي بقية الأمور الأخرى".

بصفتها وصيفة أولمبية سابقة ووصيفة عالمية، أوضحت ياعيل أنه في نهاية المسابقة سيسمح للاعبين بالتحدث كما يحلو لهم في المؤتمرات الصحفية. وقالت "أود ونود جميعا أن يفوزوا. أفضل دعاية (للبلاد) هي النصر. لا توجد دعاية أفضل من الأمل ومن رفرفة العلم فوق المنصة".