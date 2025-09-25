إدارة ترامب: "سنعمل على منع الفيفا من استبعاد إسرائيل من المونديال"

إدارة ترامب تتدخل في الصراع الرياضي حول إسرائيل: صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ممثلاً عن الوزير ماركو روبيو، الليلة (الخميس) لـ"سكاي نيوز" أن الإدارة الأمريكية "ستعمل بشكل تام لوقف كامل لأي محاولة لإخراج منتخب إسرائيل من المونديال".

جاء ذلك عقب دعوة خبراء استشاريين من الأمم المتحدة للفيفا وللهيئات الأوروبية لتعليق جميع الفرق الإسرائيلية بسبب القتال في غزة.

لم ترد الفيفا بعد على التقارير، بينما يواصل المنتخب الإسرائيلي جهوده للتأهل لكأس العالم 2026 الذي سيقام في معظمه في الولايات المتحدة. التدخل الأمريكي يهدف إلى منع فرض عقوبات رياضية قد تضر بمشاركة المنتخب.