تداولت تقارير إعلامية حديثة ترشيح النجم الفرنسي كيليان مبابي للمدرب المغربي وليد الركراكي لقيادة ريال مدريد في حال رحيل المدرب الحالي، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعًا داخل الأوساط الرياضية.

هذا وتشهد ريال مدريد حالة من الجدل داخل غرفة الملابس، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن توترات بين عدد من اللاعبين، في موسم يوصف بأنه مليء بالخلافات داخل الفريق.

وبحسب ما نقلته صحيفة “Jornal de Real”، فإن النجم الفرنسي كيليان مبابي أبدى استياءه من أداء بعض زملائه، معتبرًا أنهم لم يقدّموا المستوى المطلوب خلال الموسم، وهو ما أدى إلى نقاشات داخلية متوترة.

انتقادات متبادلة داخل الفريق

وأشارت التقارير إلى وجود خلافات كلامية بين مبابي وبعض اللاعبين، من بينهم الإنكليزي جود بيلينغهام، في ظل تباين في وجهات النظر حول الأداء والمسؤوليات داخل الملعب.

كما تحدثت المصادر ذاتها عن انتقادات من بعض عناصر الفريق لأداء مبابي، خصوصًا فيما يتعلق بالدور الدفاعي والمساهمة الجماعية، مقابل تأثيره الهجومي الواضح.

كما أشارت المصادر إلى أن هذه التوترات تزامنت مع ارتفاع مستوى الضغط على الفريق في المنافسات المحلية والأوروبية.

إدارة ريال مدريد أمام تحدٍ جديد

ويرى مراقبون أن طرح أسماء تدريبية جديدة، بالتوازي مع الأزمات الداخلية، يعكس حجم التحديات التي تواجه إدارة ريال مدريد في الحفاظ على توازن الفريق واستقراره خلال المرحلة المقبلة.