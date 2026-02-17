كاثلين سوزا تدخل الإسلام.. كيف تفاعل النصر السعودي مع الحدث؟ |فيديو

أعلن نادي النصر السعودي، الثلاثاء، إسلام لاعبة الفريق البرازيلية كاثلين سوزا، في خطوة حظيت بتفاعل واسع داخل أوساط النادي وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو يوثق اللحظة، معلقاً: "نشارك لاعبتنا كاثلين سوزا لحظة مميزة في حياتها بإعلان إسلامها، سائلين الله لها الثبات وأن يملأ قلبها طمأنينة وسلاماً".

وخلال الفيديو، عبّرت سوزا عن مشاعرها، مؤكدة أنها كانت تبحث عن "الطريق الصحيح" وأن تصبح النسخة الأفضل من نفسها، واصفة القرار بأنه محطة مهمة في حياتها الشخصية.

وتبلغ كاثلين سوزا 29 عاماً، وتلعب في مركز قلب الدفاع. وسبق لها تمثيل إنتر ميلان، كما ارتدت قميص ريال مدريد بين عامي 2022 و2024، قبل انضمامها إلى النصر.

وُلدت سوزا في ساو فيسنتي بولاية ساو باولو البرازيلية، وبدأت مسيرتها في الفئات السنية لنادي سانتوس، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراستها الجامعية ومواصلة مشوارها الكروي، كما تمثل منتخب البرازيل لكرة القدم للسيدات.

ويأتي إعلان إسلام اللاعبة في إطار تفاعل إنساني داخل النادي، وسط دعم من زميلاتها والجهاز الفني، دون أن يؤثر ذلك على مسيرتها الاحترافية المستمرة في الدوري السعودي للسيدات.