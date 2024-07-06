يورو 2024: انجلترا تتأهل لدور النصف النهائي على حساب سويسرا

حقق المنتخب الإنجليزي مساء اليوم السبت، على ملعب دوسلدورف أرينا في دوسلدورف انتصارا على نظيره السويسري بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية مباراتهما في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. ويلتحق بمنتخبي فرنسا وإسبانيا، ضمن ربع نهائي بطولة أوروبا يورو 2024.

وتلتقي إنجلترا الأربعاء الوشيك مع هولندا أو تركيا اللتين تلتقيان لاحقا مساء اليوم السبت في برلين.

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وفي ركلات الترجيح تألق الحارس جوردان بيكفورد في التصدي لركلة مانويل أكانجي فيما نجح زملاؤه في تسجيل الركلات الخمس للسلسلة الاولى.

وكانت سويسرا متقدمة في الدقيقة 75 عبر بريل إيمبولو الذي استغل خطأ دفاعياً وأسكن الكرة في شباك الحارس جوردان بيكفورد. وبعد 5 دقائق، أطلق ساكا قذيفة أرضية مقوّسة من أقصى الزاوية اليسرى للحارس يان سومر لتمر الكرة بين أقدام الدفاع وترتطم بالقائم ثم تسكن الشباك.

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واصل ساكا، لاعب أرسنال، نشاطه في الدقائق الأخيرة وهيأ كرة إلى جود بيلينغهام لكنّ الأخير بالغ في الاحتفاظ بالكرة لتنتهي الهجمة. كان شوط المباراة الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، ولم يشهد أي تسديدة على المرميين خلافاً للشوط الثاني الذي شهد 3 تسديدات على المرمى.