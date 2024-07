يورو 2024: انجلترا تتأهل لدور النصف النهائي على حساب سويسرا

حقق المنتخب الإنجليزي مساء اليوم السبت، على ملعب دوسلدورف أرينا في دوسلدورف انتصارا على نظيره السويسري بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية مباراتهما في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. ويلتحق بمنتخبي فرنسا وإسبانيا، ضمن ربع نهائي بطولة أوروبا يورو 2024.

وتلتقي إنجلترا الأربعاء الوشيك مع هولندا أو تركيا اللتين تلتقيان لاحقا مساء اليوم السبت في برلين.

