المغرب: استقبال فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالحليب والتمر والورود، وشعارات من بينها “مرحبا اتحاد العاصمة” و”الصحراء مغربية”

استقبل فريق اتحاد العاصمة الجزائري لكرة القدم بمطار وجدة أنكاد بالمغرب، مساء اليوم الجمعة، وطاقمه بالحليب والتمر والورود، وبشعارات من بينها “مرحبا اتحاد العاصمة”، و”الصحراء مغربية”، حيث وصل على متن طائرة مصرية أقلتها في رحلة مباشرة مرخصة من السلطات المغربية من مطار الهواري بومدين الجزائري.

وغادرت البعثة ذاتها بعد نحو 20 دقيقة المطار، حيث كانت حافلة تابعة لشركة نقل خاصة في انتظارها لتقلها إلى أحد الفنادق المصنفة بمدينة السعيدية، حيث سيقيم أفرادها خلال اليومين القادمين، قبل مواجهة فريق نهضة بركان برسم إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وستجرى مباراة الإياب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري الأحد الوشيك، انطلاقا من الساعة الثامنة مساء بملعب بركان البلدي.

وفي السياق أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) رفضها استئناف فريق اتحاد العاصمة الجزائري قرار لجنة الأندية بالـ "كاف" الذي منح الفوز لفريق نهضة بركان بثلاثة أهداف دون مقابل، مؤكدة القرارات السابقة للجنة الأندية.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أعلنت توصلها في وقت سابق من، اليوم الجمعة، بقرار من لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بشأن استئناف اتحاد العاصمة الجزائري على قرار لجنة الأندية بـ”الكاف” الذي منح الفوز لنهضة بركان بثلاثة أهداف من دون مقابل على فريق الاتحاد الجزائري، وإحالة الملف على لجنة الانضباط للنظر في عقوبات تاديبية محتملة.

وأوضح بلاغ لجامعة الكرة أن لجنة استئناف “الكاف” أصدرت قرارا برفض طلب الاستئناف وتأكيد قرارات لجنة الأندية السابقة والتي صادق عليها الأعضاء التسعة بالإجماع والمتمثل في فوز نهضة بركان على فريق اتحاد الجزائر بثلاثة أهداف لصفر في مباراة ذهاب نصف نهاية كاس الكونفدرالية.

وكان قرار فريق نهضة بركان المغربي مقاطعة مباراته ضد اتحاد العاصمة الجزائري، في إطار نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الجدل، حيث كان سبب هذا القرار غير المسبوق اعتراض الفريق المغربي على حجز أمتعته في مطار هواري بومدين في الجزائر، حيث تضمن قميص الفريق خريطة المغرب مع الصحراء، وتضع هذه القضية مصير مباراة الإياب بين الفريقين الأحد القادم في مصير مجهول.

وأكد النادي المغربي في بيانه أن مقاطعة المباراة بسبب رفض إفراج السلطات الجزائرية عن قمصان الفريق بسبب الخريطة المرسومة عليه. ولذلك لم ينزل لاعبو نهضة بركان أرض ملعب “5 جويلية” في الجزائر للمشاركة في المباراة المقررة بعد تمسكه بقمصانه التي أحضرها النادي ورفضتها السلطات الجزائرية التي اعتبرتها "استفزازا" لأنها "تظهر شعارات سياسية لاحتوائها على خريطة جغرافية للمغرب تضم أراضي الصحراء، على حد تعبيرها، رغم وجود 50 ألف مشجع ينتظرون على المدرجات.