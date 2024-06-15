أزمة صحية مفاجئة تُودِي بحياة حارس منتخب مونتينيغرو

توفي حارس مرمى منتخب مونتينيغرو ونادي ميلوول الإنجليزي، ماتيا ساركيتش، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 26 عامًا، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في مدينة بودفا في مونتينيغرو.

وخيمت حالة من الحزن والصدمة على عالم كرة القدم، لاسيما وأن ساركيتش لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية سابقًا، حيث شارك مع منتخب بلاده في مباراة ودية قبل أسبوع فقط من وفاته.

ونشرت صحيفة ميترو البريطانية، السبت، تفاصيل وفاة الحارس الشاب، حيث كشفت أنه كان برفقة مجموعة من أصدقائه يستمتع بعطلته، بعد نهاية التزاماته مع نادي ميلوول ومنتخب بلاده، قبل أن يتعرض لأزمة صحية خطيرة أدت إلى وفاته.

وسارع رجال الإسعاف إلى بيت الحارس الشاب وحاولوا مساعدته على تجاوز الأزمة الصحية، لكن من دون جدوى، وفتح الأمن تحقيقاً لكشف أسباب الوفاة، لا سيما أن ساركيتش لم يكن يشكو من أي مرض، بينما تؤكد المعطيات الأولية أن أسباب وفاته طبيعية، قبل استكمال التحقيقات والاستماع إلى أقوال أصدقائه الذين كانوا معه في الشقة.

وولد ساركيتش في 23 يونيو 1998 في مدينة بودفا، مونتينيغرو، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي بودغوريتسا، قبل أن ينتقل إلى إنجلترا للعب مع أستون فيلا وولفرهامبتون وبرمنغهام سيتي وستوك سيتي.

انضم إلى نادي ميلوول في أغسطس/اب 2023، لعب 33 مباراة مع ميلوول، وشارك مع منتخب مونتينيغرو في 14 مباراة.