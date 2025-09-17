دعوة لمقاطعة كرة القدم الإسرائيلية في تايمز سكوير

قد يعجبك أيضًا -

هل يصل تسونامي السياسية أيضًا إلى مجال الرياضة؟ حملة مقلقة باسم #GameOverIsrael أُطلقت الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) في تايمز سكوير بمدينة نيويورك، تدعو اتحادات كرة القدم في أوروبا لمقاطعة إسرائيل.

الحملة تدعو اتحادات كرة القدم في بلجيكا، إنجلترا، فرنسا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، النرويج، اسكتلندا وإسبانيا إلى مقاطعة منتخب إسرائيل ومنع اللاعبين الإسرائيليين من المشاركة في المسابقات المحلية، بحجة الإضرار بالرياضيين الفلسطينيين نتيجة الحرب المستمرة في غزة.

وفقاً لما ذكره المنظمون، الحملة مشابهة للإجراءات التي نفذت ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا، وتدعو الفيفا واليويفا إلى تعليق عضوية إسرائيل من جميع المسابقات بشكل فوري. من بين المؤيدين للحملة الإعلامية يوجد أيضاً لاعب الكرة الإنجليزي السابق غاري لينيكر، ونجم مانشستر يونايتد السابق إيريك كانتونا.

كما هو معلوم، تصاعدت موجة مقاطعة إسرائيل أمس أيضا في مجالات إضافية, حيث أعلنت إسبانيا رسمياً أنها ستقاطع مسابقة اليوروفيجن القادمة إذا شاركت فيها إسرائيل، وذلك بعد أيرلندا، سلوفينيا وهولندا. ويُعتبر تصريح إسبانيا أكثر أهمية من التصريحات الأخرى، لأنها واحدة من الدول الخمس الممولة الرئيسية لمسابقة اليوروفيجن، والتي تُسمى "الخمس الكبار": إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا وإيطاليا.