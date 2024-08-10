أولمبياد باريس 2024: لاعب التايكواندو التونسي فراس القطوسي يحقق إنجازا تاريخيا ويهدي بلده ذهبية

ونجح التونسي القطوسي الذي يشارك لأول مرة في الألعاب الأولمبية بانتزاع الميدالية الذهبية بعد فوزه على نظيره الايراني

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يحتفل التونسي فراس القطوسي على منصة التتويج بعد فوزه بالميدالية الذهبية في مسابقة التايكوندو وزن 80 كجم للرجال خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، في القصر الكبير، الجمعة 9 أغسطس 2024، في باريس، فرنسا.
يحتفل التونسي فراس القطوسي على منصة التتويج بعد فوزه بالميدالية الذهبية في مسابقة التايكوندو وزن 80 كجم للرجال خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، في القصر الكبير، الجمعة 9 أغسطس 2024، في باريس، فرنسا.AP Photo/Andrew Medichin

حقق لاعب التايكواندو التونسي فراس القطوسي إنجازا تاريخا جديدا لرياضة التايكواندو في تونس في الألعاب الأولمبية، وانتزع مساء الجمعة الميدالية الذهبية لوزن 80 كيلوغراما في أولمبياد باريس 2024 .

AP Photo/Andrew Medichini
التونسي فراس القطوسي، الثاني على اليسار، الفائز بالميدالية الذهبية في مسابقة التايكوندو وزن 80 كجم للرجال، يحتفل على منصة التتويج مع الفائز بالميدالية الفضية الإيراني مهران برخورداري، يسار، والفائزين بالميدالية البرونزية الدنماركي إيدي هرنيتش، يمين، والإيطالي سيموني أليسيو خلال دورة 2024. الألعاب الأولمبية الصيفية، في القصر الكبير، الجمعة 9 أغسطس 2024، في باريس، فرنسا.AP Photo/Andrew Medichini

وتفوق فراس القطوسي الذي يشارك لأول مرة بالألعاب، على نظيره الإيراني مهران برخورداري بنتيجة 2 ـ 0 في الدور النهائي ليحقق أول ذهبية لتونس في أولمبياد باريس والثالثة خلال الألعاب الحالية بعد الفضية التي أحرزها لاعب المبارزة فارس الفرجاني وبرونزية لاعب التايكواندو خليل الجندوبي.

ونجح التونسي القطوسي (28 عاما) بإحراز الميدالية الذهبية الأولى لرياضية التايكواندو والذهبية السادسة في تاريخ مشاركات تونس في الألعاب الأولمبية، وبالإضافة إلى إنجازه التاريخي لوطنه تونس أصبح القطوسي ثاني لاعب تايكواندو عربي يفوز بالذهبية بعد الأردني أحمد أبو غوش خلال أولمبياد البرازيل 2016.

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