أولمبياد باريس 2024: لاعب التايكواندو التونسي فراس القطوسي يحقق إنجازا تاريخيا ويهدي بلده ذهبية

حقق لاعب التايكواندو التونسي فراس القطوسي إنجازا تاريخا جديدا لرياضة التايكواندو في تونس في الألعاب الأولمبية، وانتزع مساء الجمعة الميدالية الذهبية لوزن 80 كيلوغراما في أولمبياد باريس 2024 .

AP Photo/Andrew Medichini

وتفوق فراس القطوسي الذي يشارك لأول مرة بالألعاب، على نظيره الإيراني مهران برخورداري بنتيجة 2 ـ 0 في الدور النهائي ليحقق أول ذهبية لتونس في أولمبياد باريس والثالثة خلال الألعاب الحالية بعد الفضية التي أحرزها لاعب المبارزة فارس الفرجاني وبرونزية لاعب التايكواندو خليل الجندوبي.

ونجح التونسي القطوسي (28 عاما) بإحراز الميدالية الذهبية الأولى لرياضية التايكواندو والذهبية السادسة في تاريخ مشاركات تونس في الألعاب الأولمبية، وبالإضافة إلى إنجازه التاريخي لوطنه تونس أصبح القطوسي ثاني لاعب تايكواندو عربي يفوز بالذهبية بعد الأردني أحمد أبو غوش خلال أولمبياد البرازيل 2016.